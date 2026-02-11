Hà Nội

'Hoàng tử Vpop' Đăng Khôi và tổ ấm viên mãn bên hot girl Hà thành

'Hoàng tử Vpop' Đăng Khôi và tổ ấm viên mãn bên hot girl Hà thành

Đăng Khôi không chỉ ghi dấu bằng âm nhạc mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm bên cựu hot girl Hà thành Thủy Anh. 

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối những năm 1990. Anh nhanh chóng trở thành một trong những “hoàng tử Vpop” được yêu mến nhất đầu thập niên 2000 nhờ phong cách ballad giàu cảm xúc và giọng hát ấm áp.
Trong hơn 20 năm hoạt động, nam ca sĩ đã phát hành hơn 10 album cùng nhiều ca khúc trở thành ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình đẹp giữa Đăng Khôi và Thủy Anh cũng là điều khiến công chúng quan tâm. Cặp đôi quen nhau từ năm 2005 và chính thức về chung một nhà vào năm 2013, trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của showbiz Việt.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, tổ ấm của Đăng Khôi – Thủy Anh ngày càng trọn vẹn với ba cậu con trai kháu khỉnh: Đăng Khang, Đăng Anh và bé út Anh Tài (biệt danh Kai), chào đời vào cuối năm 2023.
Trên mạng xã hội, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Sau khi kết hôn, Thủy Anh tạm dừng hoạt động diễn xuất và người mẫu để lui về hậu phương, toàn tâm chăm lo cho gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc.
Không chỉ là người giữ lửa tổ ấm, Thủy Anh còn trực tiếp tham gia quản lý truyền thông và điều hành một công ty giải trí liên quan đến hoạt động nghệ thuật của Đăng Khôi.
Sự đồng hành bền bỉ và thấu hiểu của cô được xem là chỗ dựa vững chắc để nam ca sĩ yên tâm theo đuổi đam mê.
Đăng Khôi hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Gia đình anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng 220m2, trị giá khoảng 2 triệu đô (hơn 50 tỷ đồng) ở phường Tân Phú, TP.HCM.
Không chỉ vậy, nam ca sĩ cũng thường xuyên khiến công chúng chú ý với những món quà xa xỉ dành tặng vợ như xe sang hay túi hàng hiệu trong những dịp đặc biệt.
