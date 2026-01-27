Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ chồng Đăng Khôi lên đồ đồng điệu dạo chơi Hà Nội

Giải trí

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi lên đồ đồng điệu dạo chơi Hà Nội. Hoa hậu Jennifer Phạm diện trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 27/1: Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi lên đồ đồng điệu dạo chơi Hà Nội. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Hoa hậu Jennifer Phạm diện trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao, khoe sắc ở bản Cát Cát, Sa Pa. Ảnh: FB Jennifer Pham
Lưu Hiền Trinh lần đầu cùng con gái chụp hình áo dài đôi để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: FB Lưu Hiền Trinh
Đàm Thu Trang cùng con gái trang hoàng nhà chuẩn bị đón Tết. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Biểu cảm ngộ nghĩnh của con gái hoa hậu H'Hen Niê khi tắm nắng được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: "đổi kiểu tóc mới với gương mặt sau khi thưởng thức tám chục nghìn món ăn từ chồng yêu". Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
Ca sĩ Trang Pháp đón sinh nhật bên các thành viên nhóm LUNAS. Ảnh: FB Trang Phap
Người mẫu Võ Hoàng Yến mặc bikini phơi nắng. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Ca sĩ Phương Ly gợi cảm với trang phục màu đỏ. Ảnh: FB Phương Ly
NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân hào hứng ra Hà Nội quay tiểu phẩm Tết. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân
