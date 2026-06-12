[INFOGRAPHIC] Chân dung hai người con theo nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam

NSƯT Võ Hoài Nam cùng con gái đóng phim mới 'Sức bật trái tim'
NSƯT Võ Hoài Nam và con gái – diễn viên trẻ Võ Hoài Anh sẽ cùng góp mặt trong dự án phim “Sức bật trái tim” của đạo diễn Khoa Nguyễn.
Mới đây, dự án phim điện ảnh “Sức bật trái tim” do đạo diễn Khoa Nguyễn cầm trịch đã chính thức tổ chức lễ khai máy tại TP HCM. Dự án đánh dấu lần đầu tiên bộ môn Lân Sư Rồng được đưa lên màn ảnh rộng với tư cách là một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, mang tầm vóc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Võ Hoài Nam nhắn nhủ con gái trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Nghệ sĩ Võ Hoài Nam cùng vợ đều hồi hộp khi con gái Võ Hương Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Con gái đại gia Minh Nhựa tiết lộ 'phép màu nhỏ' của gia đình
Joyce Phạm công bố tin mang thai lần 5, nâng tổng số thành viên trong gia đình trẻ này lên 7 người.
Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - vừa chia sẻ tin vui đang mang thai em bé thứ 5. Cô lựa chọn đúng ngày 1/6 để công bố thông tin và gọi em bé sắp chào đời là "phép màu nhỏ" của gia đình.
Trên trang cá nhân, Joyce Phạm viết: "Mỗi năm 1/6 là ngày của các con. Còn năm nay, với ba mẹ, đó còn là ngày để chào đón thêm một phép màu nhỏ nữa. Cảm ơn con vì đã đến với gia đình mình. Từ hôm nay, con đã có một gia đình luôn mong chờ và yêu thương con thật nhiều".
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