[INFOGRAPHIC] Chân dung hai người con theo nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam

Joyce Phạm công bố tin mang thai lần 5, nâng tổng số thành viên trong gia đình trẻ này lên 7 người.

Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - vừa chia sẻ tin vui đang mang thai em bé thứ 5. Cô lựa chọn đúng ngày 1/6 để công bố thông tin và gọi em bé sắp chào đời là "phép màu nhỏ" của gia đình.

Trên trang cá nhân, Joyce Phạm viết: "Mỗi năm 1/6 là ngày của các con. Còn năm nay, với ba mẹ, đó còn là ngày để chào đón thêm một phép màu nhỏ nữa. Cảm ơn con vì đã đến với gia đình mình. Từ hôm nay, con đã có một gia đình luôn mong chờ và yêu thương con thật nhiều".