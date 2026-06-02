Con gái đại gia Minh Nhựa tiết lộ 'phép màu nhỏ' của gia đình

Joyce Phạm công bố tin mang thai lần 5, nâng tổng số thành viên trong gia đình trẻ này lên 7 người.

Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - vừa chia sẻ tin vui đang mang thai em bé thứ 5. Cô lựa chọn đúng ngày 1/6 để công bố thông tin và gọi em bé sắp chào đời là "phép màu nhỏ" của gia đình.

Trên trang cá nhân, Joyce Phạm viết: "Mỗi năm 1/6 là ngày của các con. Còn năm nay, với ba mẹ, đó còn là ngày để chào đón thêm một phép màu nhỏ nữa. Cảm ơn con vì đã đến với gia đình mình. Từ hôm nay, con đã có một gia đình luôn mong chờ và yêu thương con thật nhiều".

Thông báo của Joyce Phạm nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người thân, bạn bè và người hâm mộ. Với em bé thứ 5 sắp chào đời, gia đình nhỏ của cô sẽ có tổng cộng 7 thành viên.

Con gái Minh Nhựa tiết lộ "phép màu nhỏ" của gia đình. Ảnh: FB Joyce Phạm.

Trước đó, Joyce Phạm và chồng là Tâm Nguyễn đã có 4 người con. Theo Znews, bé đầu lòng Jayden chào đời vào tháng 3/2020, tiếp đến là Jayla (tháng 5/2022), Jayson (tháng 6/2024) và Jayric (tháng 6/2025).

Vợ chồng Joyce Phạm từng nhiều lần chia sẻ mong muốn xây dựng một gia đình đông con và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên các bé trên mạng xã hội.

Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019 khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, quyết định lập gia đình sớm của cô từng nhận nhiều sự chú ý.

Theo Vietnamnet, khi được hỏi về việc kết hôn từ sớm, Joyce Phạm cho biết cô không cảm thấy tiếc nuối tuổi trẻ. Con gái Minh Nhựa cho rằng việc được đồng hành cùng người mình yêu trong những năm tháng thanh xuân là điều ý nghĩa và phù hợp với lựa chọn của bản thân.