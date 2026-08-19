Tình cờ khám khớp gối, phát hiện u xương chày khổng lồ

U tế bào khổng lồ của xương thường xuất hiện ở đầu các xương dài, gần khớp, gây tổn thương cấu trúc xương và ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Tình cờ phát hiện u xương đã "khổng lồ"

Ở tuổi 66, bà Đ.T. tình cờ phát hiện một khối u lớn tại 1/3 trên xương chày trái trong một lần đi khám bệnh lý xương khớp vùng gối. Đáng chú ý, người bệnh không ghi nhận đau tại vùng tổn thương, trong khi vận động khớp gối mới chỉ bị hạn chế ở mức độ chưa đáng kể.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương tại đầu trên xương chày trái, có thâm nhiễm cơ. Kết quả xét nghiệm và hội chẩn, các bác sĩ xác định chẩn đoán trước mổ là u tế bào khổng lồ đầu trên xương chày trái.

Với vị trí và mức độ tổn thương, ê-kíp thống nhất phương án cắt đoạn xương chày, cắt 1/3 trên xương mác và thay khớp gối bản lề.

U xương khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Cắt u nhưng phải giữ được chức năng của chân

ThS.BSNT Hoàng Lê Minh, Phó Trưởng Khoa Xương - Phần mềm, Bệnh viện K cho biết, u tế bào khổng lồ của xương thường xuất hiện ở đầu các xương dài, gần khớp, đặc biệt là khu vực quanh khớp gối. Đây là loại u có tính chất xâm lấn tại chỗ, có thể gây tổn thương cấu trúc xương và ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Trong trường hợp của bà Đ.T., tổn thương nằm tại đầu trên xương chày, vị trí liên quan trực tiếp đến cấu trúc khớp gối. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn phải tái tạo vùng khớp sau khi cắt bỏ phần xương bệnh lý.

Theo đó, người bệnh được phẫu thuật cắt đoạn xương tổn thương kết hợp thay khớp gối bản lề. Đây không phải là thay khớp gối đơn thuần như trong điều trị thoái hóa khớp, mà là một phần của chiến lược cắt bỏ u và tái tạo chi sau phẫu thuật.

Mục tiêu của phương pháp là vừa kiểm soát tổn thương, vừa duy trì cấu trúc và chức năng của chi, qua đó tạo điều kiện để người bệnh phục hồi vận động.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện K nhấn mạnh, trong điều trị u xương, bảo tồn chi và duy trì khả năng vận động là một trong những mục tiêu quan trọng, bên cạnh kiểm soát tổn thương. Việc lựa chọn phương án phẫu thuật cần dựa trên vị trí, kích thước, mức độ xâm lấn của khối u và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Với bà Đ.T., ê-kíp Khoa Xương - Phần mềm, Bệnh viện K đã thực hiện cắt đoạn xương tổn thương kết hợp thay khớp gối bản lề. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại bệnh viện.

Khối u được cắt bỏ - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hoàng Lê Minh khuyến cáo, người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe xương khớp. Các biểu hiện như đau xương kéo dài, sưng hoặc xuất hiện khối bất thường, hạn chế vận động khớp, đau tăng dần hoặc có bất thường trên hình ảnh học cần được thăm khám và đánh giá chuyên khoa.

Với các tổn thương xương, việc phát hiện và xác định bản chất bệnh sớm có ý nghĩa trong lựa chọn phương án điều trị, đồng thời góp phần bảo tồn chức năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

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