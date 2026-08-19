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[GALLERY] Ôtô điện mini Nano S05 rẻ ngang xe ga Honda SH chạy thử ở Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ôtô điện mini Nano S05 rẻ ngang xe ga Honda SH chạy thử ở Việt Nam

Mẫu ôtô điện mini Nano S05 giá rẻ ngang xe tay ga Honda SH vừa được bắt gặp chạy thử tại khu vực nhà máy TMT Motors, cho thấy ngày ra mắt không còn xa.

Thảo Mai
Vào hồi tháng 3/2026, TMT Motors đã công bố kế hoạch bán mẫu ôtô điện cở nhỏ giá rẻ Nano S05 ở thị trường Việt Nam. Đến nay, mẫu xe Trung Quốc này đã xuất hiện chạy thử trong nhà máy của TMT Motors trước ngày bán ra.
Vào hồi tháng 3/2026, TMT Motors đã công bố kế hoạch bán mẫu ôtô điện cở nhỏ giá rẻ Nano S05 ở thị trường Việt Nam. Đến nay, mẫu xe Trung Quốc này đã xuất hiện chạy thử trong nhà máy của TMT Motors trước ngày bán ra.
Theo thông tin từ đại lý, Nano S05 có thể chính thức được giới thiệu tại Việt Nam trong khoảng 1-2 tháng tới. Mức giá dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho phiên bản một pin và 140 triệu đồng đối với bản hai pin. Tuy nhiên, TMT Motors hiện chưa công bố giá bán chính thức.
Theo thông tin từ đại lý, Nano S05 có thể chính thức được giới thiệu tại Việt Nam trong khoảng 1-2 tháng tới. Mức giá dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho phiên bản một pin và 140 triệu đồng đối với bản hai pin. Tuy nhiên, TMT Motors hiện chưa công bố giá bán chính thức.
Nếu có mức giá bán chính hãng chỉ từ 120 triệu đồng, Nano S05 sẽ trở thành mẫu ôtô điện mới rẻ nhất ở thị trường Việt Nam. Thậm chí, mẫu ôtô điện này còn rẻ hơn cả xe ga Honda SH350i. Nano S05 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.400 x 1.380 x 1.580 mm.
Nếu có mức giá bán chính hãng chỉ từ 120 triệu đồng, Nano S05 sẽ trở thành mẫu ôtô điện mới rẻ nhất ở thị trường Việt Nam. Thậm chí, mẫu ôtô điện này còn rẻ hơn cả xe ga Honda SH350i. Nano S05 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.400 x 1.380 x 1.580 mm.
Như vậy, xe Nano S05 còn nhỏ hơn cả VinFast VF2 vốn có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm và chiều dài cơ sở dài 2.065 mm. TMT Motors cho biết Nano S05 sở hữu mã gen từ mẫu xe Silence S04 đang bán tại thị trường châu Âu.
Như vậy, xe Nano S05 còn nhỏ hơn cả VinFast VF2 vốn có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm và chiều dài cơ sở dài 2.065 mm. TMT Motors cho biết Nano S05 sở hữu mã gen từ mẫu xe Silence S04 đang bán tại thị trường châu Âu.
Bên trong cabin của Nano S05 chỉ có hai vị trí ngồi, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc chở thêm một hành khách. Khu vực táp-lô được giản lược tối đa, nổi bật với màn hình màu 5 inch đảm nhiệm việc hiển thị những dữ liệu vận hành cần thiết như vận tốc, mức pin còn lại và chế độ lái.
Bên trong cabin của Nano S05 chỉ có hai vị trí ngồi, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc chở thêm một hành khách. Khu vực táp-lô được giản lược tối đa, nổi bật với màn hình màu 5 inch đảm nhiệm việc hiển thị những dữ liệu vận hành cần thiết như vận tốc, mức pin còn lại và chế độ lái.
Mẫu xe mini điện Nano S05 cũng không được trang bị màn hình thông tin giải trí riêng. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại thông qua giá đỡ tích hợp và cổng USB. Một số tiện nghi cơ bản khác gồm kính cửa sổ điều chỉnh điện và hệ thống điều hòa.
Mẫu xe mini điện Nano S05 cũng không được trang bị màn hình thông tin giải trí riêng. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại thông qua giá đỡ tích hợp và cổng USB. Một số tiện nghi cơ bản khác gồm kính cửa sổ điều chỉnh điện và hệ thống điều hòa.
Khoảng trống phía sau hai ghế của Nano S05 cũng được tận dụng làm nơi để hành lý. Dung tích không lớn nhưng đủ phục vụ các vật dụng thường ngày như túi cá nhân, ba lô hoặc tài liệu.
Khoảng trống phía sau hai ghế của Nano S05 cũng được tận dụng làm nơi để hành lý. Dung tích không lớn nhưng đủ phục vụ các vật dụng thường ngày như túi cá nhân, ba lô hoặc tài liệu.
Nano S05 được xây dựng với hai phương án pin nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau. Dù lựa chọn cấu hình nào, người dùng đều có thể nạp điện từ nguồn 220V thông thường, đồng thời xe tương thích cổng sạc CCS2.
Nano S05 được xây dựng với hai phương án pin nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau. Dù lựa chọn cấu hình nào, người dùng đều có thể nạp điện từ nguồn 220V thông thường, đồng thời xe tương thích cổng sạc CCS2.
Với phiên bản dùng bộ pin gắn cố định trên xe, quãng đường di chuyển sau một lần nạp đầy vào khoảng 120 km. Trong khi đó, phiên bản pin tháo rời có các tùy chọn tầm vận hành từ 75 - 150 km.
Với phiên bản dùng bộ pin gắn cố định trên xe, quãng đường di chuyển sau một lần nạp đầy vào khoảng 120 km. Trong khi đó, phiên bản pin tháo rời có các tùy chọn tầm vận hành từ 75 - 150 km.
Bộ pin có thể được tháo khỏi xe để nạp điện ở một vị trí khác. Nhà sản xuất cho biết quá trình lấy pin ra chỉ mất khoảng 15 giây. Sau đó, người dùng có thể mang bộ pin lên căn hộ, văn phòng hoặc nơi có ổ cắm điện phù hợp để sạc. Giải pháp này hướng tới những khách hàng không có chỗ đỗ xe kèm điểm sạc riêng.
Bộ pin có thể được tháo khỏi xe để nạp điện ở một vị trí khác. Nhà sản xuất cho biết quá trình lấy pin ra chỉ mất khoảng 15 giây. Sau đó, người dùng có thể mang bộ pin lên căn hộ, văn phòng hoặc nơi có ổ cắm điện phù hợp để sạc. Giải pháp này hướng tới những khách hàng không có chỗ đỗ xe kèm điểm sạc riêng.
Hiện thông số vận hành cụ thể của Nano S05 ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Hãng chỉ cho biết xe sẽ có 2 phiên bản với phạm vi di chuyển 120 km và 150 km sau khi sạc. Dự kiến, xe mini điện Nano S05 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026.
Hiện thông số vận hành cụ thể của Nano S05 ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Hãng chỉ cho biết xe sẽ có 2 phiên bản với phạm vi di chuyển 120 km và 150 km sau khi sạc. Dự kiến, xe mini điện Nano S05 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2026.
Video: Xem chi tiết ôtô điện mini Nano S05 rẻ ngang xe ga Honda SH.
Thảo Mai
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