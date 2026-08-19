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[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 mới ra mắt - nội, ngoại thất "đập đi xây lại"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 mới ra mắt - nội, ngoại thất "đập đi xây lại"

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, thay đổi mạnh về ngoại hình, tăng kích thước và nội thất được thiết kế lại.

Nguyễn Anh
Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 vừa chính thức được giới thiệu tại Hàn Quốc với màn thay đổi mạnh mẽ từ ngoại hình đến khoang nội thất. Mẫu SUV mới chuyển sang phong cách vuông vức, gia tăng kích thước và lần đầu bổ sung phiên bản XRT hướng đến nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời.
Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 vừa chính thức được giới thiệu tại Hàn Quốc với màn thay đổi mạnh mẽ từ ngoại hình đến khoang nội thất. Mẫu SUV mới chuyển sang phong cách vuông vức, gia tăng kích thước và lần đầu bổ sung phiên bản XRT hướng đến nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời.
Ngôn ngữ “Art of Steel” được Hyundai mô tả là lấy cảm hứng từ đặc tính về độ cứng và sức căng của thép. Trên Tucson, triết lý này thể hiện qua vòm bánh xe nổi khối, đường gân ngang kéo dài thân xe và phần đuôi dựng cao hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn trung tâm nằm ngang kết hợp cụm đèn ban ngày H-Edge đặt dọc hai bên.
Ngôn ngữ “Art of Steel” được Hyundai mô tả là lấy cảm hứng từ đặc tính về độ cứng và sức căng của thép. Trên Tucson, triết lý này thể hiện qua vòm bánh xe nổi khối, đường gân ngang kéo dài thân xe và phần đuôi dựng cao hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn trung tâm nằm ngang kết hợp cụm đèn ban ngày H-Edge đặt dọc hai bên.
Dải đèn trung tâm sử dụng kiểu chiếu sáng gián tiếp, tạo hiệu ứng phát sáng nhưng hạn chế nhìn thấy nguồn sáng trực tiếp. Ở phía sau, Tucson mới tiếp tục sử dụng cách bố trí đèn theo phương ngang và dọc. Cụm đèn hậu có cấu trúc dạng khối 3D, trong khi đèn trung tâm mảnh nằm ngang tạo sự liên kết với thiết kế phía trước.
Dải đèn trung tâm sử dụng kiểu chiếu sáng gián tiếp, tạo hiệu ứng phát sáng nhưng hạn chế nhìn thấy nguồn sáng trực tiếp. Ở phía sau, Tucson mới tiếp tục sử dụng cách bố trí đèn theo phương ngang và dọc. Cụm đèn hậu có cấu trúc dạng khối 3D, trong khi đèn trung tâm mảnh nằm ngang tạo sự liên kết với thiết kế phía trước.
Không chỉ thay đổi về thiết kế, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 còn được mở rộng kích thước. Xe dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm so với thế hệ trước. Chiều dài tăng thêm 60 mm và chiều rộng tăng 40 mm giúp Tucson có thêm không gian cho hàng ghế sau.
Không chỉ thay đổi về thiết kế, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 còn được mở rộng kích thước. Xe dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm so với thế hệ trước. Chiều dài tăng thêm 60 mm và chiều rộng tăng 40 mm giúp Tucson có thêm không gian cho hàng ghế sau.
Khoang cabin của Tucson thế hệ mới được thiết kế lại theo hướng trải rộng theo chiều ngang. Táp-lô sử dụng một đường ngang nối hai cửa gió, tạo cảm giác bảng điều khiển rộng hơn. Trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số mảnh, đi cùng vô-lăng thiết kế hai chấu kiểu Double-D-cut.
Khoang cabin của Tucson thế hệ mới được thiết kế lại theo hướng trải rộng theo chiều ngang. Táp-lô sử dụng một đường ngang nối hai cửa gió, tạo cảm giác bảng điều khiển rộng hơn. Trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số mảnh, đi cùng vô-lăng thiết kế hai chấu kiểu Double-D-cut.
Màn hình trung tâm kích thước lớn đặt ở vị trí nổi bật trên táp-lô, trong khi một số chi tiết tiện dụng được bố trí lại để dễ tiếp cận hơn. Hyundai cũng bổ sung một số không gian chứa đồ nhỏ trong cabin, gồm ngăn đựng thẻ bên cạnh cửa gió phía người lái và khu vực chứa đồ ẩn ở bệ tỳ tay. Xe có hai vị trí sạc không dây, cho phép sạc đồng thời hai điện thoại.
Màn hình trung tâm kích thước lớn đặt ở vị trí nổi bật trên táp-lô, trong khi một số chi tiết tiện dụng được bố trí lại để dễ tiếp cận hơn. Hyundai cũng bổ sung một số không gian chứa đồ nhỏ trong cabin, gồm ngăn đựng thẻ bên cạnh cửa gió phía người lái và khu vực chứa đồ ẩn ở bệ tỳ tay. Xe có hai vị trí sạc không dây, cho phép sạc đồng thời hai điện thoại.
Một điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của Tucson XRT, phiên bản được phát triển theo phong cách mạnh mẽ và thiên về các hoạt động ngoài trời. XRT khác biệt với lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết hình chữ nhật, tấm ốp bảo vệ phía trước cỡ lớn và vòm bánh xe màu đen. Hyundai cho biết họa tiết trên phần ốp vòm bánh lấy cảm hứng từ vật liệu carbon rèn.
Một điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của Tucson XRT, phiên bản được phát triển theo phong cách mạnh mẽ và thiên về các hoạt động ngoài trời. XRT khác biệt với lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết hình chữ nhật, tấm ốp bảo vệ phía trước cỡ lớn và vòm bánh xe màu đen. Hyundai cho biết họa tiết trên phần ốp vòm bánh lấy cảm hứng từ vật liệu carbon rèn.
Xe còn sở hữu bộ mâm riêng, cản sau tích hợp tấm ốp bảo vệ, ghế với họa tiết đặc trưng và thảm sàn phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng ngoài trời. Cửa cốp cũng được tích hợp hệ thống đèn LED cảm ứng nhằm tăng tính tiện dụng. Hyundai hiện chưa công bố thông số nền tảng khung gầm và hệ truyền động của Tucson 2027.
Xe còn sở hữu bộ mâm riêng, cản sau tích hợp tấm ốp bảo vệ, ghế với họa tiết đặc trưng và thảm sàn phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng ngoài trời. Cửa cốp cũng được tích hợp hệ thống đèn LED cảm ứng nhằm tăng tính tiện dụng. Hyundai hiện chưa công bố thông số nền tảng khung gầm và hệ truyền động của Tucson 2027.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 được dự đoán tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid 1.6L với những nâng cấp về hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tùy thị trường, Tucson thế hệ mới cũng có thể tiếp tục được cung cấp với động cơ xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Mức giá xe hiện chưa được công bố.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 được dự đoán tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid 1.6L với những nâng cấp về hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tùy thị trường, Tucson thế hệ mới cũng có thể tiếp tục được cung cấp với động cơ xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Mức giá xe hiện chưa được công bố.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 thế hệ thứ 5.
Nguyễn Anh
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