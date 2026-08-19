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Sống Khỏe

Viêm phổi sau một tuần sốt, ho, người đàn ông phát hiện ung thư thực quản

Điều trị viêm phổi sau một tuần sốt, ho, người đàn ông 74 tuổi được phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm nhờ nội soi.

Thúy Nga

Phát hiện ung thư khi điều trị viêm phổi

Ông N.V.C. (74 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém sau khoảng một tuần sốt, ho khan và viêm đường hô hấp trên. Người bệnh được chẩn đoán viêm phổi phải và điều trị tại bệnh viện.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận ông có tiền sử hút thuốc lâu năm, đồng thời sút cân nhanh khoảng 4 kg trong một tuần, ăn uống kém. Trước những dấu hiệu này, bác sĩ chỉ định nội soi thực quản - dạ dày - đại tràng để kiểm tra, tầm soát các tổn thương đường tiêu hóa.

Qua nội soi, kíp Thăm dò chức năng phát hiện tại 1/3 thực quản một vùng niêm mạc sần sùi, thay đổi màu sắc, tổn thương lan rộng. Hình ảnh nội soi khiến các bác sĩ nghi ngờ tổn thương ung thư thực quản giai đoạn sớm.

Thay vì phẫu thuật mở, người bệnh được chỉ định nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) nhằm loại bỏ tổn thương và bảo tồn thực quản.

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Nội soi nghi ngờ ung thư thực quản - Ảnh BVCC

Cắt trọn tổn thương qua đường nội soi

BS.CKI Nguyễn Văn Vĩnh, Phó khoa Thăm dò chức năng, thực hiện thủ thuật. Qua hệ thống nội soi tiêu hóa, ê-kíp xác định ranh giới tổn thương, tiêm dung dịch nâng dưới niêm mạc rồi sử dụng dao nội soi bóc tách tổn thương đến sát lớp cơ, lấy trọn khối bệnh phẩm ra khỏi thực quản.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, tổn thương được cắt bỏ hoàn toàn. Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy biệt hóa vừa, xâm lấn đến lớp cơ niêm; diện cắt không có tế bào ung thư.

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Nội soi bóc tách tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh bVCC

Sau can thiệp, sức khỏe ông C. ổn định, không đau đớn và được xuất viện trong thời gian ngắn.

Chia sẻ khi ra viện, ông C. cho biết gia đình may mắn khi trong quá trình điều trị viêm phổi, các bác sĩ thăm khám kỹ và phát hiện ung thư thực quản. Việc bệnh được phát hiện sớm và điều trị bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn giúp gia đình yên tâm.

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Khối tổn thương được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ung thư đường tiêu hóa hiện chiếm khoảng 30% tổng số ca ung thư và tỷ lệ mắc có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, ung thư ở giai đoạn sớm thường ít hoặc gần như không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các biểu hiện như nuốt nghẹn, sút cân nhiều, bệnh có thể đã tiến triển.

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Người bệnh bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vì vậy, người dân cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi có các dấu hiệu: Sút cân không rõ nguyên nhân, ăn uống kém kéo dài, nuốt nghẹn hoặc khó nuốt, rối loạn tiêu hóa dai dẳng. Người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lâu năm cần chủ động trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra, nội soi khi có chỉ định.

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Nguồn video: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
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