NSƯT Võ Hoài Nam cùng con gái đóng phim mới 'Sức bật trái tim'

NSƯT Võ Hoài Nam và con gái – diễn viên trẻ Võ Hoài Anh sẽ cùng góp mặt trong dự án phim “Sức bật trái tim” của đạo diễn Khoa Nguyễn.

Mới đây, dự án phim điện ảnh “Sức bật trái tim” do đạo diễn Khoa Nguyễn cầm trịch đã chính thức tổ chức lễ khai máy tại TP HCM. Dự án đánh dấu lần đầu tiên bộ môn Lân Sư Rồng được đưa lên màn ảnh rộng với tư cách là một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, mang tầm vóc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Đạo diễn Khoa Nguyễn và các diễn viên gạo cội trong lễ khai máy phim điện ảnh “Sức bật trái tim”. Ảnh: NSX cung cấp

Chia sẻ về tinh thần của bộ phim, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết: “Phim phản chiếu những mâu thuẫn điển hình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại: Giữa cái tôi cá nhân và sự kỳ vọng của gia đình, giữa việc chạy theo xu hướng và gìn giữ bản sắc.

Thông điệp ‘Đầu Bự, Tiến Lên’ là tinh thần của một vận động viên thực thụ: Dám dấn thân, dám vấp ngã và quan trọng nhất là trưởng thành thông qua sự kết nối. Người trẻ sẽ nhận ra, thành công bền vững nhất là khi ta biết cách tiến lên cùng sự ủng hộ của gia đình và đồng đội”.

Đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẻ tại lễ khai máy. Ảnh: NSX cung cấp

Để lột tả chân thực hình ảnh các vận động viên, dàn diễn viên trẻ đảm nhận vai trò chủ chốt như Võ Hoài Anh, Anh Tú Wilson, Thiện Nhân đã phải trải qua quá trình tập luyện thể lực cường độ cao cùng các nghệ nhân và chuyên gia. Họ không chỉ diễn xuất, mà phải thực sự sống, thở và vận động với cường độ của một vận động viên Lân Sư Rồng thực thụ.

Bên cạnh sức trẻ, bộ phim được bảo chứng về chiều sâu cảm xúc với sự tham gia của các tên tuổi gạo cội như: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Võ Hoài Nam. Đặc biệt, diễn viên Mai Thu Huyền không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất phim.

NSƯT Võ Hoài Nam và con gái - diễn viên trẻ Võ Hoài Anh. Ảnh: NSX cung cấp

Phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực và các gương mặt triển vọng như: Kiều Trinh, Ngọc Nga, Ngọc Tưởng, Băng Châu, Yali Trần, Lê Hoàng Long, Thiết Yến, Tiên Anh, bé Bồ Câu, bé Amy...

Tại lễ khai máy, ê-kíp đã thực hiện nghi thức “Điểm nhãn” cho các đầu Lân. Đây là nghi lễ linh thiêng, khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối đối với “hồn cốt” của nghề, biến mỗi đầu Lân thành người bạn đồng hành cùng diễn viên trong hành trình quay hình sắp tới.

Không dừng lại ở những màn biểu diễn phục vụ lễ hội thông thường, “Sức bật trái tim” khai thác sâu vào thế giới của những vận động viên Lân Sư Rồng chuyên nghiệp. Tại đây, bộ môn đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực phi thường, kỹ thuật chuẩn xác và sự ăn ý tuyệt đối của đồng đội.

Mai Thu Huyền không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất phim. Ảnh: NSX cung cấp

Mai Thu Huyền thực hiện nghi thức “Điểm nhãn” cho các đầu Lân. Ảnh: NSX cung cấp

Ông Phạm Quang Long – Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng dự án, nhấn mạnh: “Đã đến lúc công chúng nhìn nhận Lân Sư Rồng đúng với vị thế của nó. Đây là môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, nơi các vận động viên phải khổ luyện nghiêm túc như bất kỳ môn thể thao thành tích cao nào khác. Chúng tôi đồng hành cùng đoàn phim để đảm bảo từng động tác kỹ thuật, từng đội hình thi đấu và tinh thần fair-play (chơi đẹp) trong thể thao được tái hiện trung thực, tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam trên một tầm cao mới”.

Phim “Sức bật trái tim” dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2026.