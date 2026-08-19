Đặt stent graft cứu cụ ông 83 tuổi vỡ phình động mạch chủ

Vỡ phình động mạch chủ bụng có thể gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng. Cụ ông 83 tuổi được can thiệp khẩn ngay trong đêm.

Hội chẩn khẩn, chạy đua với thời gian

Một cụ ông 83 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đặc biệt nguy kịch và được xác định vỡ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận. Đây là cấp cứu mạch máu lớn, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, trước diễn biến nghiêm trọng của ca bệnh, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức hội chẩn và ưu tiên cao nhất cho việc cứu sống người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của các chuyên gia và đơn vị liên quan.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ thống nhất phương án đặt stent graft động mạch chủ nhằm xử trí vị trí phình vỡ, kiểm soát chảy máu và duy trì tưới máu cho các cơ quan.

Ngay trong đêm, nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và các phương án hồi sức được chuẩn bị khẩn trương để người bệnh có thể được can thiệp sớm nhất.

Stent graft giúp kiểm soát vị trí phình vỡ

Trực tiếp thực hiện can thiệp là TS.BS Phạm Minh Tuấn và ThS.BSNT Trần Ngọc Cầm, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cùng ê-kíp chuyên môn.

Theo các bác sĩ, với trường hợp vỡ phình động mạch chủ, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thành động mạch chủ bị phình và vỡ, người bệnh có thể mất máu nhanh, dẫn tới tụt huyết áp, suy tuần hoàn và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong trường hợp này, ê-kíp lựa chọn can thiệp nội mạch đặt stent graft. Đây là kỹ thuật đưa một giá đỡ mạch máu có lớp phủ vào lòng động mạch chủ qua đường mạch máu, giúp tạo một lòng mạch mới bên trong, qua đó loại trừ vùng phình khỏi dòng máu và hỗ trợ kiểm soát tình trạng chảy máu.

Sau quá trình can thiệp cấp cứu, ca đặt stent graft động mạch chủ hoàn tất vào khoảng 2h sáng.

Người bệnh sau đó được theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn, tình trạng tưới máu và nguy cơ biến chứng sau can thiệp.

Đến nay, người bệnh tạm thời ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Vỡ phình động mạch chủ – cấp cứu tối khẩn Phình động mạch chủ có thể diễn biến âm thầm và không phải lúc nào cũng gây triệu chứng rõ ràng. Khi phình bị vỡ, người bệnh có thể xuất hiện đau dữ dội, đột ngột, tụt huyết áp, choáng, vã mồ hôi hoặc mất ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng, cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và can thiệp mạch máu càng sớm càng tốt. Việc lựa chọn phẫu thuật hay can thiệp nội mạch, trong đó có đặt stent graft, phụ thuộc vị trí tổn thương, giải phẫu mạch máu và tình trạng cụ thể của người bệnh.