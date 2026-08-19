Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đặt stent graft cứu cụ ông 83 tuổi vỡ phình động mạch chủ

Vỡ phình động mạch chủ bụng có thể gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng. Cụ ông 83 tuổi được can thiệp khẩn ngay trong đêm.

Thúy Nga

Hội chẩn khẩn, chạy đua với thời gian

Một cụ ông 83 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đặc biệt nguy kịch và được xác định vỡ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận. Đây là cấp cứu mạch máu lớn, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, trước diễn biến nghiêm trọng của ca bệnh, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức hội chẩn và ưu tiên cao nhất cho việc cứu sống người bệnh.

dong-mach-chu-1.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của các chuyên gia và đơn vị liên quan.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ thống nhất phương án đặt stent graft động mạch chủ nhằm xử trí vị trí phình vỡ, kiểm soát chảy máu và duy trì tưới máu cho các cơ quan.

Ngay trong đêm, nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và các phương án hồi sức được chuẩn bị khẩn trương để người bệnh có thể được can thiệp sớm nhất.

Stent graft giúp kiểm soát vị trí phình vỡ

Trực tiếp thực hiện can thiệp là TS.BS Phạm Minh Tuấn và ThS.BSNT Trần Ngọc Cầm, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cùng ê-kíp chuyên môn.

Theo các bác sĩ, với trường hợp vỡ phình động mạch chủ, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thành động mạch chủ bị phình và vỡ, người bệnh có thể mất máu nhanh, dẫn tới tụt huyết áp, suy tuần hoàn và đe dọa trực tiếp tính mạng.

dong-mach-chu.jpg
Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong trường hợp này, ê-kíp lựa chọn can thiệp nội mạch đặt stent graft. Đây là kỹ thuật đưa một giá đỡ mạch máu có lớp phủ vào lòng động mạch chủ qua đường mạch máu, giúp tạo một lòng mạch mới bên trong, qua đó loại trừ vùng phình khỏi dòng máu và hỗ trợ kiểm soát tình trạng chảy máu.

Sau quá trình can thiệp cấp cứu, ca đặt stent graft động mạch chủ hoàn tất vào khoảng 2h sáng.

Người bệnh sau đó được theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn, tình trạng tưới máu và nguy cơ biến chứng sau can thiệp.

Đến nay, người bệnh tạm thời ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Vỡ phình động mạch chủ – cấp cứu tối khẩn

Phình động mạch chủ có thể diễn biến âm thầm và không phải lúc nào cũng gây triệu chứng rõ ràng.

Khi phình bị vỡ, người bệnh có thể xuất hiện đau dữ dội, đột ngột, tụt huyết áp, choáng, vã mồ hôi hoặc mất ý thức.

Đây là tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng, cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và can thiệp mạch máu càng sớm càng tốt.

Việc lựa chọn phẫu thuật hay can thiệp nội mạch, trong đó có đặt stent graft, phụ thuộc vị trí tổn thương, giải phẫu mạch máu và tình trạng cụ thể của người bệnh.

Xem video: Việt Nam đang đối mặt bài toán dân số già hóa
#quy trình cấp cứu vỡ phình động mạch chủ #Vỡ phình động mạch chủ bụng #Đặt stent graft

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông 37 tuổi phát hiện khối u sát tim

Khối u viêm dính động mạch chủ ngực, thực quản và chèn ép tĩnh mạch chủ dưới được cắt bỏ bằng phẫu thuật nội soi, giúp người bệnh tránh biến chứng nguy hiểm.

U trung thất "khủng" chèn ép nhiều cơ quan

Một lần khám sức khỏe định kỳ đã giúp anh C. (37 tuổi, ngụ An Giang) tình cờ phát hiện tổn thương vùng trung thất. Do chưa có điều kiện điều trị, người bệnh được theo dõi định kỳ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vá lỗ thông liên nhĩ và sửa hẹp van động mạch phổi cho bé 8 tháng tuổi

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch chủ dưới kết hợp sửa hẹp van động mạch phổi cho bệnh nhi Lê Khánh Ngân (8 tháng tuổi, Thái Nguyên).

Đây là một trong những thể thông liên nhĩ hiếm gặp, được đánh giá phức tạp hơn so với thể thông liên nhĩ xoang tĩnh mạch chủ trên. Tổn thương nằm ngay vùng tiếp giáp giữa tĩnh mạch chủ dưới và nhĩ phải, vị trí đặc biệt nhạy cảm trong phẫu thuật tim hở.

Kết quả siêu âm tim và điện tim cho thấy, bệnh nhi có thông liên nhĩ lỗ thứ phát kích thước 13,7 mm, shunt trái - phải. Các thông số ghi nhận thêm gồm gờ tĩnh mạch chủ trên 7,9 mm; gờ nhĩ thất 8,6 mm; gờ trần nhĩ 5,5 mm; gờ động mạch chủ 5,1 mm và hẹp nhẹ động mạch phổi do dày dính mép van.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng dữ dội, cụ ông 84 tuổi vỡ phình động mạch chủ bụng, ngừng tim

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa cứu sống cụ ông 84 tuổi (phường Bắc Nha Trang) bị vỡ phình động mạch chủ bụng với tiên lượng tử vong cực cao.

Trước đó, bệnh nhân được phát hiện có hai túi phình ở động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực. Dù bác sĩ đã khuyến cáo phẫu thuật chủ động, người bệnh quyết định trì hoãn vì tuổi cao.

Trước khi vào viện cụ ông đột ngột đau bụng dữ dội, rơi vào tình trạng choáng, mạch và huyết áp không đo được. Kết quả siêu âm và chụp MSCT khẩn cấp cho thấy khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn đã vỡ, máu tràn vào khoang sau phúc mạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới