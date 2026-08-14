Đề toán thi lại ở chuyên Tuyên Quang khó hơn trước

Thí sinh tại Tuyên Quang kết thúc môn Toán với đề thi khó hơn trước, kết quả dự kiến công bố ngày 19/8.

Chiều 14/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang kết thúc bài thi môn Toán trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với thời gian làm bài 90 phút.

Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang được đảm bảo an ninh, trật tự. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đề Toán gồm 22 câu với 4 câu yêu cầu chọn Đúng/Sai và 6 câu trả lời ngắn.Kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh đánh giá đề thi lần này có độ khó cao hơn lần thi trước.

Một mã đề Toán chiều 14/8/Nguồn SGGP

Ngày mai (15/8) các thí sinh tiếp tục làm bài thi tự chọn với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19/8.

Tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi. Riêng tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.