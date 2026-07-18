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Xã hội

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu từ 50cm đến 60cm, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.

Hạo Nhiên

Ngày 18/7, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 vừa tiến hành cất bốc thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Trước đó, từ nguồn tin do ông Nguyễn Đình Lợi và ông Nguyễn Đình Kiệt (hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Giang) cung cấp, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức khảo sát và tìm kiếm.

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Hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngày 17/7, tại tọa độ 63035-18970 thuộc địa bàn làng Phú Ngạn (thôn Cam Thanh, xã Hiếu Giang), lực lượng chức năng đã tìm thấy và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu từ 50cm đến 60cm, với các xương ống chân dài, xương cánh tay, xương đùi, xương chậu, hộp sọ, quai hàm, bàn chân, ngón chân và nhiều chiếc răng. Di vật đi kèm, gồm: 1 bao tử sĩ, 9 chiếc cúc áo, 1 thắt lưng và túi nilon bọc hài cốt đã phân hủy.

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ đang được lưu giữ và thờ cúng trang trọng tại Nhà Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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