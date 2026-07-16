Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.

Tối 15/7, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Cùng ngày, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Tính đến hết hôm nay, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã quy tập được tổng cộng 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại đây.

Ghi nhận của PV VietNamNet, lực lượng quy tập phát hiện nhiều hài cốt tại vị trí sau lưng bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ khác.

Sau hơn 1 tuần triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, rãnh mộ đã được mở rộng đáng kể, dài khoảng 40m, từ đường đi dọc hồ nước đến sát khu vực bia tưởng niệm. Khối lượng đất được đào trong ngày hơn 50m³.

Tại hiện trường, các cán bộ thuộc đội lấy và lưu mẫu ADN cho biết, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn khá nguyên vẹn. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho việc lấy mẫu ADN xác minh danh tính của các liệt sĩ.

Ngày mai (16/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.