Anh Trai Say Hi 2025 tới hồi gay cấn, ai sẽ là quán quân?

Hiện tại, Negav, Bùi Trường Linh và B Ray là 3 cái tên được nhiều người theo dõi trên đường đua tới ngôi vị quán quân Anh Trai Say Hi 2025.

Chặng đường tìm ra quán quân Anh Trai Say Hi 2025 đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau đêm chung kết với loạt phần trình diễn mãn nhãn, chương trình chỉ còn chờ vào sự bình chọn của khán giả để xác định Best 5, á quân và người đăng quang.

Dựa trên số liệu được ghi nhận đến chiều 4/12/2025, có thể thấy rõ cục diện đang vô cùng kịch tính khi cả 5 thí sinh đều vượt mốc 1,1 triệu vote. Trong đó, nổi bật nhất là Negav với gần 2,2 triệu vote, tiếp đến là Bùi Trường Linh hơn 1,7 triệu vote và B Ray hơn 1,3 triệu vote. Cong B cũng bám rất sát với gần 1,3 triệu vote.

Bùi Trường Linh giữ vững phong độ trong suốt cuộc thi.

Tuy nhiên, trong hành trình hướng đến ngôi vị cao nhất, khán giả dễ dàng nhận ra 3 “con tướng” nổi bật nhất: Negav, Bùi Trường Linh và B Ray. Cả ba không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn sở hữu chiến lược bình chọn thông minh, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trong những ngày cuối.

Bùi Trường Linh – chiến binh đa năng, bền bỉ qua từng vòng thi

Ngay từ những tập đầu tiên, Bùi Trường Linh đã cho thấy phong độ vững vàng và sự ổn định hiếm có. Anh ghi điểm với khả năng hát, sáng tác, chơi nhạc cụ cùng phong thái tự nhiên trên sân khấu. Tính cách duyên dáng, biết “quăng miếng” đúng lúc giúp anh luôn thu hút spotlight và duy trì lượng bình chọn cao. Chính sự ổn định này khiến nhiều khán giả tin rằng anh là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

B Ray – hài hước, duyên dáng và chiến lược hút vote thông minh

Ngược lại, B Ray lại dẫn dắt khán giả bằng sự hài hước và loạt chiến thuật gây bão mạng xã hội. Khi các anh trai thế hệ 8X tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua bình chọn, B Ray lập tức “xin xỏ vote” theo phong cách vui nhộn, tạo nên hiệu ứng lớn. Mỗi ngày, anh đều phủ sóng mạng xã hội bằng những bình luận dí dỏm, vừa lan tỏa năng lượng tích cực vừa lôi kéo thêm bình chọn.

B Ray với sở trường về chiến lược “xin vote” sẽ là ứng cử viên đáng gờm cho ngôi vị quán quân.

Nhờ chiến lược nhất quán và tính cách “quái chiêu”, B Ray vẫn giữ được độ nóng và là cái tên không thể xem thường trong chặng đua cuối.

Negav – bản lĩnh trở lại, bứt phá từ những vấp ngã

Nổi bật nhất trong bảng xếp hạng hiện tại chính là Negav – thí sinh luôn dẫn đầu số vote và nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Từng trải qua nhiều tranh cãi, song ở Anh Trai Say Hi 2025, Negav cho thấy một phiên bản điềm tĩnh, trưởng thành và đầy quyết tâm.

Trong suốt chương trình, Negav liên tục làm mới bản thân, thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Những ca khúc như Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Đoạn kịch câm… đều được đầu tư kỹ lưỡng và đạt nhiều thành tích ấn tượng trên BXH. Không chỉ cải thiện kỹ năng, Negav còn thể hiện sự trưởng thành trong giao tiếp, tinh thần đội nhóm và thái độ tích cực, truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, phải đến đêm chung kết với ca khúc It’s gon’ be alright, sự thay đổi của Negav mới chạm đến trái tim khán giả mạnh mẽ nhất. Đây là lời tự sự của anh sau những sóng gió, là cách anh nhìn nhận lỗi lầm và quyết tâm bước tiếp:

“Sẽ không có yêu thương nào dành cho một kẻ không cố gắng đổi thay.”

Giai điệu chân thành, cảm xúc dồn nén cùng giọng hát tràn đầy nghị lực giúp phần trình diễn lập tức “gây bão”, đưa ca khúc lên top 1 trending YouTube Việt Nam, top 1 YouTube chart và top 1 iTunes Việt Nam.

Ai sẽ là quán quân?

Nhìn vào hành trình của bộ ba ứng viên sáng giá, có thể thấy mỗi người đều sở hữu thế mạnh riêng Bùi Trường Linh ổn định, giàu năng lực nghệ thuật, B Ray duyên dáng, thông minh trong xây dựng hình ảnh và Negav bứt phá mạnh mẽ, biết biến sai lầm thành bài học và tạo nên dấu ấn cảm xúc.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, nhưng rõ ràng Negav đang có lợi thế lớn nhờ số vote “khủng” và sự đồng cảm từ khán giả. Điều quý giá nhất mà anh đạt được không chỉ là thứ hạng, mà là sự nhìn nhận mới từ công chúng và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng fan.

Cuộc đua Anh Trai Say Hi 2025 vẫn còn chưa đầy 10 ngày nữa, và BXH hoàn toàn có thể đảo chiều. Nhưng với bản lĩnh, sự trưởng thành và tinh thần không ngừng cố gắng, Negav đang sở hữu hành trang vững chắc để tiến gần hơn tới ngôi vị quán quân.