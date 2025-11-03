Hơn 2.000 người dân xã Ngọc Linh chung tay khắc phục sạt lở

Hơn 2.000 người dân xã Ngọc Linh cùng lực lượng quân đội khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông và đời sống sau bão lũ tại Quảng Ngãi.

Ngày 3/11, UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức ra quân khắc phục hậu quả bão lũ và sạt lở đất.

Hưởng ứng lời phát động, hơn 2.000 cán bộ, người dân ở 22 thôn trong xã đã đồng loạt tham gia dọn dẹp, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường, cầu cống và đường dẫn lên khu vực trồng sâm.

Người dân dùng cuốc, xẻng xúc đất đá, mở lối đi qua những điểm bị chia cắt, sạt lở nặng.

Ông Trần Hữu Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các thôn làng, khu sản xuất và vườn sâm Ngọc Linh bị cô lập, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp lên xã Ngọc Linh kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, đảm bảo việc học tập của học sinh, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo này, chính quyền xã Ngọc Linh đã phát động toàn dân cùng vào cuộc khắc phục sạt lở, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng địa phương cùng quân đội đang khẩn trương san gạt đất đá, mở lại đường giao thông, giúp người dân ổn định cuộc sống và trở lại sản xuất.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang triển khai chuyến xe nghĩa tình thứ ba chở 5 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, sữa, nước, bánh kẹo, quần áo, chăn màn, thuốc men, bông băng y tế, xúc xích và đồ hộp lên tiếp tế cho người dân xã Ngọc Linh.

Như vậy, tổng lượng hàng hóa cứu trợ do Sở Công Thương gửi đến địa phương đã là hơn 12,5 tấn.

