Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi

Bên cạnh công tác kiểm tra Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng thăm hỏi, động viên bà con yên tâm ổn định sinh hoạt trong thời gian tránh trú.

Chiều 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, tặng quà người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi ﻿mưa lũ.

Cùng đi có Đại tá Lương Đình Chung, Chính uỷ Quân khu 5 và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở của tuyến đường Trà Lâm – Trà Hiệp thuộc xã Thanh Bồng. Yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục bước đầu, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị chia cắt lâu.

Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập 200 hộ dân, gần 800 nhân khẩu. Địa phương đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện để thông tuyến.

Chia sẻ khó khăn, thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng quà, động viên người dân tổ 5, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm, tặng quà cho người dân ở điểm sơ tán tập trung Trường Mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng. Phó Thủ tướng ân cần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân và yêu cầu chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, nước sạch và chỗ ở an toàn.

