Quảng Ngãi khẩn trương làm cầu tạm, phá thế cô lập hàng trăm hộ dân

Chính quyền Quảng Ngãi đang khẩn trương làm cầu tạm, vận chuyển lương thực, thuốc men cho 1.280 người bị chia cắt sau cầu sập tại xã Bình Minh.

Chiều 2/11, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tập kết vật liệu để làm cầu tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ dân đang bị chia cắt do cầu Cây Sung, ở thôn Phước An, xã Bình Minh (trước đây thuộc huyện Bình Sơn), bị sập.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ xã Bình Minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp khắc phục sự cố.

Dầm sắt cùng xe cẩu được điều động, gấp rút xây cầu tạm phá thế cô lập do sập cầu.

Trước mắt, chính quyền địa phương tập trung đảm bảo an toàn cho 316 hộ dân với hơn 1.280 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực cầu sập để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Ông Hiển cho biết, tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai giải pháp vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 1.280 nhân khẩu đang bị chia cắt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc xây cầu tạm.

Đây là tuyến đường độc đạo, vì vậy tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương lắp dựng cầu tạm, đảm bảo việc đi lại, nhất là trong trường hợp người dân đau ốm cần cấp cứu.

“Chúng tôi đang triển khai, dự kiến chiều tối nay sẽ thông tạm để người dân có thể lưu thông bằng xe máy. Trong ngày mai, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện cầu tạm, phục vụ phương tiện ô tô để vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn cho 1.280 nhân khẩu đang bị chia cắt”.

Trước đó, vào 5h15 phút sáng nay (2/11), cầu Cây Sung tại Km9+600 trên tuyến đường ĐH05, đoạn qua thôn Phước An, xã Bình Minh, bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, một nhịp cầu bị gãy, một bên mố cầu bị xói lở.

Cầu Cây Sung dài 12 m, rộng 5 m, cao 4 m. Sự cố khiến 316 hộ dân với hơn 1.280 nhân khẩu ở các xóm Châu Bình, Châu Lộc, Châu Long (thôn Phước An, xã Bình Minh) bị cô lập hoàn toàn, do đây là tuyến đường duy nhất ra trung tâm xã.