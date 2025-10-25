Hội chợ Mùa Thu là minh chứng cho tầm vóc thời đại của đất nước

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức khai mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức từ tối 25/10 đến ngày 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam - công trình hiện đại, độc đáo, là một biểu tượng mới của Thủ đô - nơi hội tụ, thắp sáng và lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Đây là sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nơi thúc đẩy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Cùng đó, hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất; Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Để hội chợ thật sự trở thành "điểm đến" giao thương -"điểm hẹn" giao lưu văn hóa, nghệ thuật - "điểm hội tụ" kết nối, trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hàng năm.

Cùng đó, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới...

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia - thương hiệu hàng Việt Nam, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 3/10/2025.

Chia sẻ tại hội chợ, bà Nguyễn Thị Dung - chủ của hãng cốm Mộc An cho biết, gia đình bà làm cốm truyền thống từ nhiều thế hệ. Bà tham gia hội chợ này được Ban Tổ chức hỗ trợ toàn bộ kinh phí và rất vui vì sản phẩm làng nghề cốm Mễ Trì được nhiều khách hàng mọi miền biết đến.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cũng cho hay, thông qua gian hàng tại hội chợ lần này, Tập đoàn mong muốn giới thiệu trực tiếp tới khách hàng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp xanh như phân bón, chất tẩy rửa, cao su; đồng thời quảng bá sàn giao dịch thương mại điện tử VinachemMark giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, nhận diện được các sản phẩm chất lượng cao, mua được sản phẩm đúng nguồn gốc, tránh hàng giả trôi nổi trên thị trường.