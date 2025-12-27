Hà Nội

Tử vi tuần mới (29/12 - 4/1): 3 con giáp hạnh phúc, cát khí hanh thông

Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ đón nhận nhiều hạnh phúc, cát khí hanh thông, cuộc đời "nở hoa".

Tâm Anh (TH)
Tuổi Dần. Trong 7 ngày tới, con giáp này thông minh, lanh lợi, nhạy bén nên có thể nhanh chóng nắm bắt được thời cơ mà nhiều người chưa nhận ra. Nhờ đó, người tuổi Dần gặt hái được những thành tựu rực rỡ.
Bước sang tuần mới, tuổi Dần gặp nhiều may mắn, cát khí hanh thông, tài chính dư giả nhờ nguồn thu nhập chính lẫn phụ. Đặc biệt, các dự án đầu tư hoặc kinh doanh tự đạt được hoặc nhờ người quen giới thiệu hứa hẹn mang đến cơ hội kiếm tiền lớn.
Với sự nghiệp thành công và tài chính vững chắc, tuổi Dần độc thân có cơ hội gặp gỡ những người bạn thú vị và có thể tìm được chân ái. Con giáp đã lập gia đình có khoảng thời gian hạnh phúc khi cùng các thành viên tạo ra nhiều kỷ niệm khó quên.
Tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, con giáp này nhanh nhẹn, có chính kiến và biết tiến biết lùi đúng thời điểm nên có thể tiến xa hơn trong công việc. Người tuổi Ngọ làm việc vô cùng hiệu quả, thành tích vượt trội và có thể được cấp trên tán dương, khen thưởng.
Những người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc kinh doanh tự do sẽ có dòng tiền chảy về túi ổn định. Trong khi đó, những người làm nghề đầu tư có thể tìm thấy hướng đi mới và nhận được các khoản "lộc lá" từ các dự án thành công.
Về tình cảm, tuổi Ngọ khéo léo cư xử, được mọi người yêu quý và tôn trọng. Tình yêu thăng hoa, cuộc sống gia đình viên mãn. Con giáp này cũng có thể hỗ trợ người nhà hoặc bạn bè về tinh thần lẫn vật chất.
Tuổi Tuất. Trong tuần mới, con giáp này bản lĩnh, sắc sảo, có khả năng lãnh đạo nên có thể dẫn dắt nhóm của mình hoàn thành dự án lớn với thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Người tuổi Tuất có thể được quý nhân gợi ý hoặc cho những thông tin quý giá về các dự án đầu tư, kinh doanh tiềm năng. Nhờ vậy, con giáp này có thể thu được khoản lợi nhuận lớn trong tương lai.
Về tình cảm, tuổi Tuất có tính cách tươi sáng, vui vẻ, tích cực nên có thể mang đến nhiều năng lượng, thậm chí vận may cho những người bên cạnh. Trong tình yêu, con giáp này trở thành một nửa hoàn hảo và là chỗ dựa vững chắc đối với nửa kia. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Tâm Anh (TH)
