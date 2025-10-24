Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh đưa đón người dân miễn phí tham quan Hội chợ Mùa Thu 2025

Chương trình gồm 144 chuyến xe phục vụ xuyên suốt 10 ngày diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Hà Nội.

Khánh Hoài

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức chương trình xe ô tô đưa đón miễn phí người dân Bắc Ninh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội) tham quan, trải nghiệm Hội chợ Mùa Thu 2025.

Chương trình gồm 144 chuyến xe phục vụ xuyên suốt 10 ngày diễn ra hội chợ, chia đều tại hai điểm đón: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc).

Buổi sáng, xe khởi hành lúc 7h30 phút tại Quảng trường 3/2 và 8h tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, cùng trở về lúc 13h; buổi chiều, xe đón lúc 15h, trở về lúc 21h, bảo đảm an toàn, đúng giờ và phục vụ chu đáo.

cats.jpg
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Hà Nội, nơi tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025. (Ảnh: TN).

Hội chợ Mùa thu 2025 là hội chợ đầu tiên có quy mô quốc gia được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo triển khai. “Siêu Hội chợ 6 Nhất” bao gồm: Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục. Toàn bộ hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.

Không gian Hội chợ mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt với 5 phân khu, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Tỉnh Bắc Ninh tham gia trưng bày sản phẩm ở 2 phân khu triển lãm với tổng diện tích gần 300m² gồm các sản phẩm đặc trưng, trình diễn di sản văn hoá và giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của quê hương Kinh Bắc.

#Bắc Ninh #Hội chợ Mùa Thu 2025

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng trốn nã liên quan đường dây vận chuyển 18 bánh heroin 'sa lưới'

Sau hơn 06 năm lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Ngọc Quyết ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) là đối tượng bị truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin 'sa lưới'.

Ngày 24/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 06 năm lẩn trốn tại Lào. Đây là đối tượng truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin được phát hiện trên địa bàn TP Vinh (cũ).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 00h30 ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên tuyến đường đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú, TP Vinh (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ) đi trên xe ô tô bán tải mang BKS 37C-31571 thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một va li màu hồng chứa 18 bánh heroin, có tổng khối lượng 6408,71g.

Xem chi tiết

Xã hội

Từ 15/12, cứu người bị tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng


Tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo Nghị định 279, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ do Chính phủ thành lập, Bộ Công an quản lý.

46.jpg
Ảnh min họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới