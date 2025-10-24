Bắc Ninh đưa đón người dân miễn phí tham quan Hội chợ Mùa Thu 2025

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức chương trình xe ô tô đưa đón miễn phí người dân Bắc Ninh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội) tham quan, trải nghiệm Hội chợ Mùa Thu 2025.

Chương trình gồm 144 chuyến xe phục vụ xuyên suốt 10 ngày diễn ra hội chợ, chia đều tại hai điểm đón: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc).

Buổi sáng, xe khởi hành lúc 7h30 phút tại Quảng trường 3/2 và 8h tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, cùng trở về lúc 13h; buổi chiều, xe đón lúc 15h, trở về lúc 21h, bảo đảm an toàn, đúng giờ và phục vụ chu đáo.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Hà Nội, nơi tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025. (Ảnh: TN).

Hội chợ Mùa thu 2025 là hội chợ đầu tiên có quy mô quốc gia được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo triển khai. “Siêu Hội chợ 6 Nhất” bao gồm: Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục. Toàn bộ hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.

Không gian Hội chợ mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt với 5 phân khu, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Tỉnh Bắc Ninh tham gia trưng bày sản phẩm ở 2 phân khu triển lãm với tổng diện tích gần 300m² gồm các sản phẩm đặc trưng, trình diễn di sản văn hoá và giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của quê hương Kinh Bắc.