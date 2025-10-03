Hà Nội

Xã hội

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai nhận, bản thân chỉ tập trung bán hàng, giữ vai trò là KOL, quảng bá sản phẩm. Việc vận hành được đối tượng giao cho một ekip khác

Thiên Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Hường, Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh trên.

anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-205619.png
Hoàng Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Hường khai nhận: Bản thân chỉ tập trung bán hàng, giữ vai trò là KOL, quảng bá sản phẩm. Việc vận hành được đối tượng giao cho một ekip khác, những người này vận hành hoàn toàn đằng sau.

Hoàng Hường thừa nhận, dù lý do thế nào thì bản thân vẫn phải chịu trách nhiệm về việc này do năng lực yếu kém, không nhìn nhận ra được những điều chưa tốt trong quá trình vận hành mà chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo.

Hoàng Hường (SN 1987, ở Phú Thọ), được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa", chữa khỏi hôi miệng "từ kiếp trước đến kiếp này" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

