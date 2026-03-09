Hà Nội

Xã hội

Nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

CSGT Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đạp nhầm chân ga.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/3, trao đổi với PV, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng CSGT Đội 2 đã triệu tập chị Đ.T.T.N (SN 1980, trú tại xã Cẩm Khê), người điều khiển xe ô tô mang BKS 19B-056XX lên làm việc sau vụ va chạm với một cô gái đang đứng trên vỉa hè rồi rời khỏi hiện trường.

853038046358105317.png
Lực lượng CSGT làm việc với nữ lái xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h46 sáng 9/3, tại khu vực ngã tư xã Cẩm Khê (thị trấn Cẩm Khê cũ - tỉnh Phú Thọ), chị N.T.N (SN 1994, trú cùng địa phương) đang đứng trên vỉa hè thì bị xe ô tô con màu trắng lao lên húc văng. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc do nữ tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga, khiến xe lao lên vỉa hè và xảy ra va chạm với chị N.T.N. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi kiểm tra sức khoẻ tại cơ sở y tế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Video ghi lại sự việc)

