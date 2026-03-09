Hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non phải trực tiếp giảng dạy ít nhất từ 2-4h

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Như vậy, sau hơn 10 năm áp dụng Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, chế độ làm việc của giáo viên mầm non chính thức được điều chỉnh với nhiều điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số mới này. Đây cũng là bước hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động công việc của giáo viên mầm non và cụ thể hóa Luật Nhà giáo năm 2025.

Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập. Thông tư quy định, thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian giảng dạy, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian học tập, bồi dưỡng, thời gian chuẩn bị năm học mới, thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Thông tư quy định, giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

Định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non

Trong nhiều năm, khối lượng công việc của giáo viên mầm non luôn được nhắc tới như một áp lực lớn của nghề. Công việc của họ không chỉ gói gọn trong giờ dạy. Chăm sóc trẻ, chuẩn bị đồ dùng học tập, xây dựng kế hoạch giáo dục, phối hợp phụ huynh, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn… tất cả đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Thông tư mới đã đưa ra quy định rõ ràng hơn về định mức giờ dạy.

Cụ thể, thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học, được quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số giờ dạy trong một ngày.

Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Ảnh minh họa/nguồn baochinhphu.vn

Thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bắt buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp giảng dạy thay vì có thể dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường như trước đây.

Như vậy, điểm mới đáng chú ý là quy định hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng phải trực tiếp tham gia giảng dạy. Cụ thể, hiệu trưởng phải đảm nhiệm định mức 2 giờ dạy mỗi tuần, còn phó hiệu trưởng là 4 giờ.

Trước đây, việc cán bộ quản lý tham gia đứng lớp chưa được thực hiện đồng đều tại các địa phương. Không ít hiệu trưởng chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, ít có điều kiện trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục.

Ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến cho rằng quy định này giúp cán bộ quản lý nắm sát thực tiễn lớp học, từ đó chỉ đạo chuyên môn hiệu quả hơn. Tuy vậy, việc triển khai trong thực tế cũng có thể phát sinh những vướng mắc. Lịch công việc của hiệu trưởng thường dày đặc với các cuộc họp chuyên môn, làm việc với địa phương hoặc những chỉ đạo đột xuất từ cấp trên.

Chia sẻ về điều này, cô Nguyễn Thị Hân, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Phù Chẩn (tỉnh Bắc Ninh) nêu ý kiến: “Nếu tiết dạy của hiệu trưởng được xếp cố định trong thời khóa biểu, đôi khi sẽ trùng với các cuộc họp đột xuất. Khi đó nhà trường phải sắp xếp linh hoạt để không ảnh hưởng hoạt động của lớp”.

Theo nhiều nhà quản lý giáo dục, quy định cán bộ quản lý tham gia giảng dạy là cần thiết, nhưng việc tổ chức thời khóa biểu cần có độ linh hoạt nhất định để phù hợp đặc thù công việc quản lý.

Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

Một điểm mới khác của thông tư đang thu hút sự quan tâm của đội ngũ giáo viên là việc mở rộng các trường hợp được giảm định mức giờ dạy. Theo đó, giáo viên kiêm nhiệm các nhiệm vụ như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; bí thư đoàn thanh niên; phụ trách văn thư, thư viện hoặc hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật đều được xem xét giảm giờ giảng dạy. Đồng thời, thông tư quy định mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá hai nhiệm vụ, nhằm hạn chế tình trạng phải gánh quá nhiều công việc ngoài giảng dạy.

Về chế độ giảm định mức giờ dạy, theo Thông tư mới, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần; Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần; Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần; Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó; Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Như vậy, việc quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Thông tư 11, có hiệu lực từ tháng 3/2026 để bảo đảm quyền của giáo viên, bảo đảm thống nhất với chế độ làm việc của nhà giáo ở các cấp học và trình độ khác.