Ki-ốt tại Khu đô thị Việt Hưng nhộn nhịp trở lại

Xã hội

Sau thời gian dài đóng cửa, nhiều ki-ốt tại Khu đô thị Việt Hưng (phường Long Biên, Hà Nội) được cho thuê trở lại. 

Việc thành phố Hà Nội xác lập đơn giá cụ thể được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch trong quản lý tài sản công, đồng thời tạo điều kiện để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận mặt bằng thương mại phù hợp.
Tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Long Biên, TP Hà Nội, nhiều ki-ốt đã được đưa vào hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa.
Hình ảnh dãy ki-ốt nhà K2 Khu đô thị Việt Hưng thời gian chưa cho thuê bị hoang hóa nhếch nhác lãng phí tài sản công, trong khi người dân thiếu diện tích kinh doanh.
Các ki-ốt sau khi được người dân thuê đã hồi sinh trở lại.
Hoạt động kinh doanh buôn bán nhộn nhịp nhờ khu vực có mật độ dân cư đông.
Anh Vũ Đình Thông, kinh doanh nông sản tại ki-ốt K1, Khu đô thị Việt Hưng cho biết, đã thuê ki-ốt tại đây hơn một năm để kinh doanh nông sản.
Theo anh Thông, giá thuê ki-ốt tùy diện tích, từ khoảng 7 triệu đến hơn 13 triệu đồng mỗi tháng.
Theo các cư dân tại đây, sau gần 20 năm hình thành, Khu đô thị Việt Hưng hiện có mật độ dân cư khá đông đúc. Việc đưa các ki-ốt vào khai thác không chỉ giúp phát triển hoạt động thương mại mà còn góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư.
Cảnh quan xung quanh các ki-ốt cho thuê được người dân cải tạo góp phẩn làm cho cảnh quan khu vực khang trang hơn.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Hồng, cư dân khu đô thị Việt Hưng cho biết: “Trước đây, có thời điểm các ki-ốt đóng cửa nên khu vực xung quanh khá vắng và việc vệ sinh môi trường cũng kém hơn. Khi các ki-ốt được cho thuê kinh doanh thì khu vực nhộn nhịp hơn, sạch sẽ hơn. Tôi thấy việc cho người dân thuê lại để kinh doanh là rất tốt”.
Trong khi một số ki-ốt tại các nhà đã cho thuê làm thay đổi diện mạo cảnh quan và nhịp sống khu dân cư, tại một số tòa nhà như CT 20B chưa có người thuê vẫn bỏ không.
Vỉa hè rêu xanh, cây dại phủ lối đi.
Theo kế hoạch, Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội sẽ căn cứ đơn giá được phê duyệt để xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá cho thuê theo quy định. Việc này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác quỹ nhà thuộc tài sản công, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách.
Theo Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
