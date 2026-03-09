Hà Nội

Xã hội

Hai tàu cá hỏng máy, 70 ngư dân Quảng Ngãi trôi giữa biển

70 ngư dân trôi dạt trên 2 tàu cá gặp sự cố hỏng máy trên biển. Lực lượng chức năng gấp rút triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ.

Tuệ Minh

Ngày 9/3, gia đình các ngư dân cho biết đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg - 95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long (36 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân, hành nghề câu mực xà.

Tàu xuất bến ngày 3/3. Đến đêm 5/3, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bất ngờ bị hỏng máy tại khu vực có tọa độ khoảng 112 độ bắc, 111 độ đông. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi tự do trên biển.

z7602133100476-3145ddf93ae12317aa941fa7282193d9.jpg
Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu trên sông Trà Bồng.

Theo gia đình các ngư dân, hiện khu vực tàu gặp nạn có gió lớn nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện. Gia đình đã báo cáo sự việc đến UBND xã Bình Sơn, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Sơn để nhờ hỗ trợ.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, vào lúc 16 giờ 50 ngày 8/3, tàu cá QNg - 95157 TS đang trôi tại tọa độ 12°39′N - 111°50′E, cách đông đông bắc Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 100 hải lý. Thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 4.

Không chỉ tàu QNg - 95157 TS gặp sự cố, một tàu cá khác của ngư dân Bình Sơn cũng đang thả trôi trên biển. Cụ thể, tàu QNg - 90459 TS do ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, cũng hành nghề câu mực xà.

Tàu này xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28/2 để ra khơi đánh bắt. Đến ngày 6/3, tàu bị hỏng máy giữa biển. Sau khi sửa chữa tạm thời, các ngư dân cho tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi tự do trên biển.

Theo thuyền trưởng Ngô Văn Cần, thời điểm hiện tại tàu đang cách đất liền khu vực Vũng Rô khoảng 40 hải lý. Gia đình chủ tàu đã báo cáo sự việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và các lực lượng liên quan để phối hợp hỗ trợ.

Cụ thể, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam được yêu cầu tiếp tục phát thông báo hàng hải, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu gặp sự cố. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu chuẩn bị tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai cùng Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ tàu, triển khai các biện pháp hỗ trợ.

dua-thi-the-nan-nhan.jpg
Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 sẵn sàng lên đường hỗ trợ các ngư dân Quảng Ngãi.

Các tàu cá đang hoạt động trong khu vực cách tàu gặp sự cố từ 2 - 10 hải lý cũng được kêu gọi tiếp cận để hỗ trợ các tàu bị nạn.

Bộ Tham mưu Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thông báo cho các phương tiện của đơn vị đang hoạt động gần khu vực tàu gặp sự cố để chủ động có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết.

Hiện gia đình các ngư dân vẫn đang hết sức lo lắng, mong lực lượng chức năng sớm tiếp cận, hỗ trợ đưa các tàu cá cùng toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn.

Trưa 9/3, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tàu của Vùng 4 hải quân đang ra hỗ trợ tàu cá QNg - 95157 TS, còn tàu QNg - 90459 TS đơn vị vừa nhận được thông tin nên đang triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Tàu cá nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Phú Yên.
