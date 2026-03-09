Hà Nội

Xã hội

Phát hiện vụ sản xuất và buôn bán 20.000 chai nước hoa giả lớn

Một đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phanh phui với số lượng tang vật lên đến 20.000 chai thành phẩm.

Hoàng Minh

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả (nước hoa)” xảy ra năm 2023, 2024 tại Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT, địa chỉ tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thành lập Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT để sản xuất nước hoa giả về nguồn gốc xuất xứ rồi quảng cáo, bán cho nhiều cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok shop và Shopee với tên thương hiệu là “TAIF EMARAT”, “IVY DUBAI” và “IVY PARFUM”.

nuoc-hoa1.jpg
nuoc-hoa2.jpg
nuoc-hoa3.jpg
Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Bộ Công an

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua các sản phẩm nước hoa nêu trên của Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT biết và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai – Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc Điều tra viên Phạm Hùng Anh - số điện thoại: 0982.681.989 trước ngày 20/3/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3/2026.

Trước đó, vào tháng 1/2024, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định, chủ các tài khoản ngụ tại thành phố Đồng Xoài cũ.

Ngày 23/5/2024, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Phước (trước đây), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng, có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài cũ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục nghìn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ khoảng 16 tỷ đồng.

Theo thống kê, tổng số hàng hóa đã bán ra thị trường có trị giá lên đến khoảng 50 tỷ đồng, nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Video: Triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả. Nguồn: VTV24
