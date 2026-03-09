Cứu sống 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang trên đường vào bờ, tàu cá ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, 5 ngư dân rơi xuống biển và may mắn được ứng cứu kịp thời.

Ngày 9/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ứng cứu thành công nhiều ngư dân trên tàu cá gặp nạn khi vào bờ.

Trước đó, khoảng 6h05 ngày 9/3, tàu cá QB-11064TS chở 5 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chở theo 5 ngư dân, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt trở về bờ.

Tàu cá ngư dân bị sóng đánh lật úp.

Khi đến khu vực cửa Nhật Lệ, tàu bị sóng lớn đánh lật nghiêng, chìm một nửa. Bốn ngư dân được tàu cá hoạt động gần đó kịp thời ứng cứu, riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng bám trụ trên tàu gặp nạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng triển khai lực lượng cùng xuồng chuyên dụng tiếp cận tàu QB-11064TS, cứu an toàn thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng.

Hiện, lực lượng Biên phòng phối hợp với các ngư dân tổ chức kéo tàu gặp nạn vào bờ để sửa chữa.