Xã hội

Cứu sống 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang trên đường vào bờ, tàu cá ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, 5 ngư dân rơi xuống biển và may mắn được ứng cứu kịp thời.

Hạo Nhiên

Ngày 9/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ứng cứu thành công nhiều ngư dân trên tàu cá gặp nạn khi vào bờ.

Trước đó, khoảng 6h05 ngày 9/3, tàu cá QB-11064TS chở 5 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chở theo 5 ngư dân, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt trở về bờ.

img7394-1773023296868234175304.jpg
Tàu cá ngư dân bị sóng đánh lật úp.

Khi đến khu vực cửa Nhật Lệ, tàu bị sóng lớn đánh lật nghiêng, chìm một nửa. Bốn ngư dân được tàu cá hoạt động gần đó kịp thời ứng cứu, riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng bám trụ trên tàu gặp nạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng triển khai lực lượng cùng xuồng chuyên dụng tiếp cận tàu QB-11064TS, cứu an toàn thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng.

Hiện, lực lượng Biên phòng phối hợp với các ngư dân tổ chức kéo tàu gặp nạn vào bờ để sửa chữa.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi. (Nguồn: THCT)
Xã hội

Lật tàu cá ở Quảng Trị, một ngư dân tử vong

Trong quá trình ra khơi, tàu cá của ngư dân Quảng Trị không may bị lật, khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong.

Ngày 4/3, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu cá, khiến 1 ngư dân tử vong tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

Trước đó, vào khoảng 6h18 ngày 4/3, tàu cá mang số hiệu QB 11288 - TS gồm có 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng (52 tuổi, ở tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, xuất bến tại Trạm biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản.

Xã hội

Huy động gần 200 người tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Gianh

Chiều 19/2, liên quan vụ lật thuyền chở 7 người khiến 4 người chết và mất tích trên sông Gianh, lực lượng chức năng huy động gần 200 người tìm kiếm nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Đến chiều cùng ngày đã huy động gần 200 người tham gia tìm kiếm, gồm lực lượng công an tỉnh, công an, quân sự xã cùng đông đảo người dân và các lực lượng chức năng hai xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa”.

1.png
Gần 200 người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật thuyền trên sông Gianh. Ảnh: Công an Quảng Trị
Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tắm biển ở Quảng Trị

Cùng nhóm bạn ra tắm biển Nhật Lệ (Quảng Trị), anh L.V.T (Phú Thọ) không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Ngày 01/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28/2.

du-khach-quang-tri-tam-bien-mat-tich-9509-2438.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
