Thêm một đô vật chấn thương tại lễ hội vật ở Hà Nội, lo ngại về sự an toàn

Đô vật bất ngờ chấn thương khi đang thi đấu tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây (Hà Nội). Ban tổ chức phải gọi xe cứu thương vào sới vật đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Liên tiếp 2 vụ chấn thương khi tham gia đấu vật tại hội làng

Thông tin trên Vietnamnet, chiều 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đô vật gặp chấn thương trong lúc thi đấu tại một lễ hội vật.

Theo nội dung đoạn clip, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp sự cố chấn thương. Phát hiện sự việc, ban tổ chức nhanh chóng gọi xe cứu thương vào khu vực thi đấu để hỗ trợ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hình ảnh này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ quan ngại về tính an toàn trong các lễ hội vật truyền thống.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 8/3 tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây, thuộc xã Kim Anh, TP Hà Nội.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip/ Nguồn Vietnamnet

Chiều 9/3, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh đã xác nhận vụ việc nói trên. Theo vị này, ngay sau khi đô vật gặp chấn thương, ban tổ chức đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra, thăm khám.

Kết quả ban đầu cho thấy, đô vật chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý, người này được cho về nhà để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vụ đô vật tử vong ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip/nguồn Danviet.vn

Trước đó, chiều ngày 26/2, trong lúc tham gia đấu vật tại hội làng thôn Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội, anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi) đã bị đô vật giao đấu vật gập cổ xuống sàn đấu. Vụ việc đáng tiếc khiến anh T. bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, gãy cổ khiến anh T. tử vong sau đó.

Nạn nhân tử vong là người trong làng, còn người đô vật cũng là người lân cận (thuộc huyện Sóc Sơn cũ).

Đấu vật trong các lễ hội đã tôn vinh tinh thần thượng võ, góp phần nuôi dưỡng phong trào vật ở các địa phương. Tuy nhiên, năm nay, bên cạnh phong trào sôi nổi đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Vụ việc đáng tiếc là một nốt trầm trong mùa lễ hội Xuân năm nay, dấy lên những lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn tại các sới vật truyền thống. Dẫu biết tinh thần thượng võ và những pha tranh tài quyết liệt là linh hồn của hội vật, nhưng sự an toàn về tính mạng của các đô vật vẫn cần được đặt lên hàng đầu thông qua các biện pháp bảo hộ và giám sát y tế chặt chẽ hơn.

Yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một đô vật từng tham gia các sới vật hội làng đến các giải quốc gia, quốc tế cho biết, đầu xuân nhiều địa phương tổ chức hội làng và thi đấu vật, chấn thương đều có thể xảy ra trong quá trình thi đấu, các đô vật không thể lường trước được do nhiều yếu tố như căng cơ, va chạm mạnh... Vì vậy, trong môi trường không chuyên như tại các sới vật hội làng thì yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Để đảm bảo an toàn, khi tham gia thi đấu, các đô vật cần phải đảm bảo sức khỏe, tập luyện, khởi động kỹ... Đặc biệt, người tham gia thi đấu cần có kỹ năng và hiểu về môn vật.

Tại hội làng thường có tiệc rượu nên nhiều người uống rượu rồi nhưng vẫn vào tham gia đấu vật gây mất an toàn cho đối phương và bản thân do họ khó kiểm soát lực trong lúc ra đòn. Nên ban tổ chức cũng cần kiểm soát chặt chẽ, không cho người đã uống rượu tham gia thi đấu. Ngoài ra, những cặp đấu chênh lệch quá lớn về tuổi tác, cân nặng... cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, ban tổ chức cần đánh giá năng lực đô vật trước khi xếp kèo, đồng thời can thiệp kịp thời nếu xuất hiện tình huống nguy hiểm để hạn chế những rủi ro đáng tiếc.