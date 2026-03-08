Tử vi tuần mới (9 - 15/3): 3 con giáp đón cát khí, lộc lá đầy nhà

Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự báo đón nhiều cát khí, làm gì cũng hanh thông và lộc lá đầy nhà.
Phát hiện các đầu tượng nghi lễ cổ đại và 200 công trình kiến trúc ở vùng Amazon của Peru, chúng ẩn chứa nhiều bí ẩn thú vị.
Phát hiện các đầu tượng nghi lễ cổ đại và 200 công trình kiến trúc ở vùng Amazon của Peru, chúng ẩn chứa nhiều bí ẩn thú vị.
Elon Musk hình dung tương lai nơi con người không cần làm việc, tiền bạc vô nghĩa và robot nhiều hơn dân số, gọi đó là “sự dồi dào bền vững”.
Các chuyên gia cho hay người hiện đại và người Neanderthal đã giao phối với nhau. Thế nhưng, phần lớn là nam giới Neanderthal kết hôn với phụ nữ Homo sapiens.
BYD Seal 08 2026 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh megawatt, pin Blade thế hệ thứ hai, hệ thống đánh lái bánh sau và kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A.
Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/3, Xử Nữ chú ý tài lộc đang đẹp tuy nhiên vẫn nên cẩn trọng. Bảo Bình đừng vội vàng đưa ra lựa chọn đầu tư.
Chỉ cần nhắc đến rau mùi, nhiều cuộc tranh luận có thể nổ ra. Ít ai biết rằng đằng sau loại rau nhỏ bé này lại ẩn chứa những lợi ích sức khỏe đáng chú ý.
Trong phòng thí nghiệm, 28 viên ngọc màu lam đã cho thấy tay nghề chế tác tinh xảo, khéo léo của người cổ xưa.
Du khách đến với bảo tàng mới toanh của khu di tích Dahecun sẽ được trải nghiệm hành trình thực tế xuyên suốt quá trình phát triển của nền văn minh Trung Hoa.
Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bố trí cán bộ, chiến sĩ hóa trang để phát hiện các tài xế ô tô sau khi uống rượu bia vẫn lái xe.
Những nhà hàng, quán ăn mỗi ngày phục vụ hàng trăm lượt khách. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm đang bị các cơ sở kinh doanh này xem nhẹ.
Honda Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi xe tay ga Air Blade 125 phiên bản đặc biệt với bộ tem siêu anh hùng của Marvel, giới hạn chỉ 4.000 chiếc.
Dư luận đang dõi theo tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ phải rời xa bờ biển Iran, trong lúc xung đột đang diễn ra căng thẳng. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể đưa ra lựa chọn mạo hiểm và mở rộng nguồn thu nhập.
Trước đó, chiếc xe siêu sang mui trần SL đầu tiên mang thương hiệu Mercedes-Maybach sở hữu động cơ V8, công suất 577 mã lực được dự kiến có giá từ 18 tỷ đồng.
Cold Brew – cà phê ủ lạnh không chỉ hấp dẫn bởi cách pha chế độc đáo, nó còn được nhiều người lựa chọn như một thức uống hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Từ khu vườn gia đình đến bàn ăn khắp thế giới, cà chua (Solanum lycopersicum) là loài cây quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị ít ai biết đến.
MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới dùng chip M5 Pro và M5 Max, nâng cấp mạnh về hiệu năng CPU, GPU, AI và tốc độ SSD, giá tại Việt Nam từ 59,999 triệu đồng.
Có tuổi đời hơn hai thế kỷ, chùa Đá Trắng là một cổ tự gắn liền với lịch sử và văn hóa của vùng đất Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Khám phá những hiện vật lịch sử từ hài cốt động vật cổ đại tại Trung Quốc, hé lộ quá trình thuần hóa và sinh tồn của loài vật qua hàng nghìn năm.