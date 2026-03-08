Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi tuần mới (9 - 15/3): 3 con giáp đón cát khí, lộc lá đầy nhà

Kho tri thức

Tử vi tuần mới (9 - 15/3): 3 con giáp đón cát khí, lộc lá đầy nhà

Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự báo đón nhiều cát khí, làm gì cũng hanh thông và lộc lá đầy nhà.

Tâm Anh (TH)
Tuổi Tý. Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ có thể đón luồng cát khí mạnh mẽ. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu và khéo giao tiếp, người tuổi Tý có thể tiến hành mọi việc một cách suôn sẻ, thậm chí đạt được thành công rực rỡ.
Tuổi Tý. Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ có thể đón luồng cát khí mạnh mẽ. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu và khéo giao tiếp, người tuổi Tý có thể tiến hành mọi việc một cách suôn sẻ, thậm chí đạt được thành công rực rỡ.
Tài vận của tuổi Tý có sự thay đổi lớn. Con giáp này có thể chốt được các hợp đồng quan trọng hoặc nhận được lời mời hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Với nguồn thu nhập từ công việc chính ổn định cộng thêm các khoản thu nhập bổ sung, người tuổi Tý có tài chính dư giả.
Tài vận của tuổi Tý có sự thay đổi lớn. Con giáp này có thể chốt được các hợp đồng quan trọng hoặc nhận được lời mời hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Với nguồn thu nhập từ công việc chính ổn định cộng thêm các khoản thu nhập bổ sung, người tuổi Tý có tài chính dư giả.
Tuổi Tý độc thân có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho đối tượng "xem mắt". Trong khi đó, những người đã kết hôn hoặc có đôi có cặp ngày càng hạnh phúc, tình cảm sâu sắc. Mối quan hệ xã hội cũng được mở rộng.
Tuổi Tý độc thân có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho đối tượng "xem mắt". Trong khi đó, những người đã kết hôn hoặc có đôi có cặp ngày càng hạnh phúc, tình cảm sâu sắc. Mối quan hệ xã hội cũng được mở rộng.
Tuổi Dần. Bước sang tuần mới, con giáp này có thể được cát tinh chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ. Nhờ sự quyết đoán, hành động nhanh gọn và chính xác, tuổi Dần có thể chinh phục thử thách lớn, bước lên đỉnh cao danh vọng.
Tuổi Dần. Bước sang tuần mới, con giáp này có thể được cát tinh chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ. Nhờ sự quyết đoán, hành động nhanh gọn và chính xác, tuổi Dần có thể chinh phục thử thách lớn, bước lên đỉnh cao danh vọng.
Người tuổi Dần thông minh, nhạy bén trong kinh doanh nên có thể nhanh chóng nhận ra những dự án đầu tư tiềm năng ngay khi thị trường bắt đầu sôi động. Qua đó, con giáp này có thể thu về lợi nhuận khủng hoặc được thưởng doanh số.
Người tuổi Dần thông minh, nhạy bén trong kinh doanh nên có thể nhanh chóng nhận ra những dự án đầu tư tiềm năng ngay khi thị trường bắt đầu sôi động. Qua đó, con giáp này có thể thu về lợi nhuận khủng hoặc được thưởng doanh số.
Trong 7 ngày tới, tuổi Dần tăng cường kết nối với đối tác, bạn bè... Những mối quan hệ này có thể hỗ trợ bạn trong cuộc sống cũng như công việc. Đặc biệt, con giáp này có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, họ hàng.
Trong 7 ngày tới, tuổi Dần tăng cường kết nối với đối tác, bạn bè... Những mối quan hệ này có thể hỗ trợ bạn trong cuộc sống cũng như công việc. Đặc biệt, con giáp này có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, họ hàng.
Tuổi Mão. Trong tuần mới, con giáp này giàu năng lượng, nhiệt huyết và tận tâm với từng công việc. Những cố gắng của tuổi Mão được cấp trên nhìn thấy, ghi nhận, thậm chí trao cơ hội để bạn có thể được thăng chức trước thời hạn.
Tuổi Mão. Trong tuần mới, con giáp này giàu năng lượng, nhiệt huyết và tận tâm với từng công việc. Những cố gắng của tuổi Mão được cấp trên nhìn thấy, ghi nhận, thậm chí trao cơ hội để bạn có thể được thăng chức trước thời hạn.
Người tuổi Mão có tài chính rất tốt. Thông qua lập danh mục đầu tư và kế hoạch cho tuần mới, con giáp này có thể gặt hái thành tựu lớn với những khoản tiền liên tục đổ về tài khoản. Với tài chính dư giả, tuổi Mão có thể thoải mái mua sắm, thực hiện các dự định kinh doanh đã ấp ủ.
Người tuổi Mão có tài chính rất tốt. Thông qua lập danh mục đầu tư và kế hoạch cho tuần mới, con giáp này có thể gặt hái thành tựu lớn với những khoản tiền liên tục đổ về tài khoản. Với tài chính dư giả, tuổi Mão có thể thoải mái mua sắm, thực hiện các dự định kinh doanh đã ấp ủ.
Về tình cảm, tuổi Mão có thể cho người thân hoặc bạn bè vài lời khuyên, gợi ý khi họ gặp "rắc rối". Con giáp này cũng quan tâm, chăm sóc người nhà, chú ý sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo).
Về tình cảm, tuổi Mão có thể cho người thân hoặc bạn bè vài lời khuyên, gợi ý khi họ gặp "rắc rối". Con giáp này cũng quan tâm, chăm sóc người nhà, chú ý sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo).
Xem video: 4 con giáp tài vận, sự nghiệp khởi sắc sau rằm tháng giêng
Tâm Anh (TH)
#Tử vi tuần mới 9-15/3 #12 con giáp #con giáp #Tử vi tuần #cát khí #tài lộc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT