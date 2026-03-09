Hà Nội

Xã hội

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Công an Việt Nam phá vụ lừa đảo công nghệ cao liên quan đến Vietlott, bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị và tài liệu điều tra.

Thiên Anh

Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.
Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.

Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã xây dựng hệ thống kịch bản lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Chúng giả mạo các website và thương hiệu uy tín, trong đó có Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng thời lập nhiều trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, đặt cược hoặc giao dịch trực tuyến.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án lớn, cho thấy tính chất phức tạp và xuyên biên giới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Kết quả khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Việt Nam tại nước ngoài. Vụ án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và quyết liệt của lực lượng tham gia phá án, đặc biệt là Công an tỉnh Cao Bằng trong vai trò chủ trì điều tra. Đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Minh Đức/ Tiền Phong
Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Theo đơn trình báo, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu và đang truy tìm.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác Nguyễn Hồng Hải (SN 1982; thường trú tại tổ dân phố 29, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Hồng Hải.
Xem chi tiết

Xã hội

Vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu ai phải hoàn trả 757 tỷ đồng cho người bị hại?

VKSND TP Hà Nội cho rằng mẹ con cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266/459 người bị hại.

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến ngày 16/5/2023, các bị can đã huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền hơn 4.719 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân; số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo ở Huế

Sau khi nhặt được điện thoại, Nguyễn Văn Nghĩa đã mạo danh cán bộ Công an yêu cầu người đánh rơi chuyển tiền để “giải quyết dân sự”, rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/2, thông tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi giả danh cán bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H. T. V. (SN 21 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về việc, ngày 22/2, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê, phường Phú Xuân. Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Xem chi tiết

