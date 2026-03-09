Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Công an Việt Nam phá vụ lừa đảo công nghệ cao liên quan đến Vietlott, bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị và tài liệu điều tra.

Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.

Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã xây dựng hệ thống kịch bản lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Chúng giả mạo các website và thương hiệu uy tín, trong đó có Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng thời lập nhiều trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, đặt cược hoặc giao dịch trực tuyến.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án lớn, cho thấy tính chất phức tạp và xuyên biên giới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Kết quả khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Việt Nam tại nước ngoài. Vụ án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và quyết liệt của lực lượng tham gia phá án, đặc biệt là Công an tỉnh Cao Bằng trong vai trò chủ trì điều tra. Đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.