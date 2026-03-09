Phú Thọ dự kiến khởi công loạt dự án giao thông tổng vốn 35.000 tỷ đồng

Năm 2026, Phú Thọ dự kiến khởi công 26 dự án giao thông với tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng, tập trung các tuyến kết nối cao tốc, vành đai, KCN và khu du lịch.

Thông tin được nêu tại cuộc họp do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì chiều 9/3 khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông dự kiến khởi công trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, tỉnh đang chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông với tổng mức vốn khoảng 35.000 tỷ đồng. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất 6 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc 7 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ 8 dự án và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình 5 dự án.

Các dự án chủ yếu tập trung xây dựng các tuyến kết nối cao tốc, đường vành đai, tuyến tránh đô thị, tuyến kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và nâng cấp các tuyến đường tỉnh nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng.

Một số dự án quy mô lớn gồm tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh; tuyến giao thông kết nối đê tả sông Hồng với cầu Vân Phúc; tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19).

Hiện các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư để phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành rà soát những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn, thủ tục pháp lý và điều kiện địa hình để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Ông cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể cho từng dự án, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các thủ tục cần thiết, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026.

