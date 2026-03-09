Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ dự kiến khởi công loạt dự án giao thông tổng vốn 35.000 tỷ đồng

Năm 2026, Phú Thọ dự kiến khởi công 26 dự án giao thông với tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng, tập trung các tuyến kết nối cao tốc, vành đai, KCN và khu du lịch.

Nguyễn Hinh

Thông tin được nêu tại cuộc họp do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì chiều 9/3 khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông dự kiến khởi công trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, tỉnh đang chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông với tổng mức vốn khoảng 35.000 tỷ đồng. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất 6 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc 7 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ 8 dự án và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình 5 dự án.

image001.jpg

Các dự án chủ yếu tập trung xây dựng các tuyến kết nối cao tốc, đường vành đai, tuyến tránh đô thị, tuyến kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và nâng cấp các tuyến đường tỉnh nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng.

Một số dự án quy mô lớn gồm tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh; tuyến giao thông kết nối đê tả sông Hồng với cầu Vân Phúc; tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19).

Hiện các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư để phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành rà soát những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn, thủ tục pháp lý và điều kiện địa hình để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Ông cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể cho từng dự án, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các thủ tục cần thiết, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chủ xe dầu có bắt buộc ký cam kết khi đăng kiểm khí thải theo quy định mới?

#dự án giao thông #Phú Thọ #hạ tầng giao thông Phú Thọ #vành đai 5 vùng Thủ đô #cao tốc Hòa Bình Mộc Châu

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ lên phương án xử lý hàng chục lựu đạn, đạn cối ven sông Đà

Phú Thọ yêu cầu khẩn trương kiểm tra, thu gom, tiêu hủy số vật liệu nổ gồm đạn cối, lựu đạn được người dân phát hiện tại khu vực rìa sông Đà, phường Hòa Bình.

Ngày 9/3, theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông có chỉ đạo về việc xử lý số vật liệu nổ được phát hiện tại khu vực rìa sông Đà, thuộc địa phận phường Hòa Bình.

Số vật liệu nổ nghi là lựu đạn, đạn pháo được người dân phát hiện ngày 4/3 tại khu vực rìa sông Đà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 1 quả đạn cối 100mm đã rỉ sét, đất đá bám quanh; 2 quả đạn cối 60mm có ngòi nổ đã rỉ sét; 25 quả lựu đạn còn nguyên ngòi nổ và 40 ngòi nổ lựu đạn.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án điện trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn tất các thủ tục GPMB để đảm bảo tiến độ các dự án điện quan trọng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án điện trên địa bàn.

image001.jpg
Ông Trần Duy Đông tại buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ tái hiện truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” không chỉ tái hiện tích xưa mở nghề nông mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ mạch nguồn văn hóa thời đại Hùng Vương.

Sáng 3/3 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử văn hóa Đàn Tịch Điền, phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) long trọng tổ chức Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” năm 2026.

Dự buổi lễ có bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo phường Việt Trì cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới