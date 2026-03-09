Hà Nội

Bàn chân kỳ dị của loài chim có khả năng 'đi trên nước', Việt Nam có nhiều

Kho tri thức

Bàn chân kỳ dị của loài chim có khả năng 'đi trên nước', Việt Nam có nhiều

Các loài gà nước (họ Rallidae) là nhóm chim sống gần đầm lầy, nổi tiếng với khả năng di chuyển khéo léo giữa lau sậy và môi trường nước.

T.B (tổng hợp)
Chúng là bậc thầy ẩn mình trong đầm lầy. Các loài gà nước thường sống trong những vùng lau sậy dày đặc, nơi chúng di chuyển lặng lẽ và rất khó bị phát hiện. Bộ lông của chúng thường có màu nâu, xám hoặc đen giúp ngụy trang hiệu quả trong môi trường bùn, cỏ và thực vật thủy sinh. Nhờ vậy, dù khá phổ biến, nhiều loài gà nước hiếm khi được nhìn thấy rõ ngoài tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Ngón chân dài giúp chúng “đi trên nước”. Gà nước có các ngón chân rất dài và mảnh, giúp phân tán trọng lượng khi bước trên bùn mềm hoặc thảm thực vật nổi. Nhờ cấu trúc đặc biệt này, chúng có thể đi lại trên bèo, lá sen hoặc lớp cỏ nổi mà không bị chìm xuống nước. Ảnh: Pinterest.
Nhiều loài bay kém hoặc không bay được. Một số loài gà nước, đặc biệt là những loài sống trên đảo, đã tiến hóa để mất khả năng bay. Khi sống ở nơi ít kẻ săn mồi, việc bay không còn cần thiết, khiến cánh của chúng dần nhỏ lại qua nhiều thế hệ. Đây là hiện tượng tiến hóa khá phổ biến trong họ Rallidae. Ảnh: Pinterest.
Chúng có tiếng kêu rất đa dạng. Dù thường ẩn mình, gà nước lại khá “ồn ào” với nhiều loại âm thanh như rít, kêu cộc cộc hoặc hú vang trong đầm lầy. Những tiếng kêu này giúp chúng liên lạc với bạn tình, cảnh báo lãnh thổ hoặc giữ liên lạc trong môi trường lau sậy dày đặc. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn của chúng khá linh hoạt. Gà nước là loài ăn tạp, có thể ăn hạt, lá cây, côn trùng, giun, ốc và đôi khi cả động vật nhỏ như cá con hoặc nòng nọc. Nhờ chế độ ăn đa dạng, chúng có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Một số loài là vận động viên chạy rất nhanh. Nhiều loài gà nước thích chạy hơn bay. Khi bị đe dọa, chúng thường lao nhanh qua các bụi lau hoặc chạy trên mặt bùn thay vì cất cánh. Cơ thể thon dài và chân khỏe giúp chúng di chuyển rất linh hoạt trong môi trường rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Họ Rallidae có mặt gần như khắp thế giới. Các loài gà nước phân bố trên hầu hết các châu lục, trừ Nam Cực. Chúng sống trong nhiều kiểu môi trường đất ngập nước như đầm lầy, ruộng lúa, rừng ngập mặn và bờ hồ. Sự thích nghi tốt với môi trường ẩm ướt giúp nhóm chim này phát triển đa dạng với hàng trăm loài khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Nhiều loài gà nước đã tuyệt chủng trên các đảo. Do khả năng bay kém và sống ở môi trường biệt lập, nhiều loài gà nước trên các đảo đã tuyệt chủng sau khi con người mang theo mèo, chuột và các loài săn mồi khác đến. Điều này khiến họ Rallidae trở thành một trong những nhóm chim có nhiều loài tuyệt chủng trong lịch sử gần đây. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
