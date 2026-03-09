Hà Nội

Xã hội

Bắt tạm giam 'bác sĩ tâm linh' rởm lừa tiền nhiều người bằng chiêu trò trừ tà

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam một “bác sĩ tâm linh” giả mạo để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng chiêu trò mê tín.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

5feea54454bedae083af.jpg
Đỗ Hoàng Long làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Long nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Hoàng Long đã lên mạng Internet tìm hiểu, học theo các video “trừ tà, bắt quỷ” để chuẩn bị cho hành vi lừa đảo.

Đến tháng 10/2024, Long xây dựng hình ảnh bản thân là một “bác sĩ tâm linh” có khả năng “soi âm bói dương, dự trị thiên cơ, chữa bệnh tâm linh”.

Long thường xuyên livestream, đăng tải các video nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên tài khoản TikTok và Facebook; đồng thời công khai số điện thoại Zalo để người có nhu cầu liên hệ.

Khi có nạn nhân sập bẫy, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, Long bịa đặt các thông tin như nạn nhân đang bị vong theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá..., không giải hạn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Do tâm lý lo sợ nên nhiều nạn nhân đã chuyển cho Long số tiền hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam và gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay từ 15-30 phút để tạo niềm tin. Thực tế, các hành động này hoàn toàn vô nghĩa và không có tác dụng tâm linh như đối tượng quảng cáo.

Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu làm rõ có 3 nạn nhân bị Long chiếm đoạt gần 70 triệu đồng, trong đó có 2 người trú tại phường Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân, đối tượng Long đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo Hải Dương/ Báo Vietnamnet
