Bắt tạm giam nữ doanh nhân Hoàng Hường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/10, theo bản tin thời sự của VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Hường (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, 2 em rể và ba nhân viên của Hoàng Hường cũng bị khởi tố.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường.

Chuyên án trên do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo điều tra, Hoàng Hường có18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do chị lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.