Xã hội

Công an xác minh người đàn ông gây rối tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Công an đang xác minh vụ người đàn ông có hành vi dọa đánh, đập đồ của người phụ nữ ở khu vực nhà ga T3, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Xuân Danh

Ngày 8/3, Công an phường Bảy Hiền, TP HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông có hành vi gây rối, dọa đánh một phụ nữ tại khu vực cửa ngõ nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

1.jpg
Hình ảnh ghi lại người đàn ông giật mũ, ném về phía người phụ nữ

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa nhà ga T3. Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường.

Khi một người phụ nữ đứng cạnh can ngăn, người này không dừng lại mà hung hăng vung tay dọa đánh. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông còn giật chiếc mũ đội trên đầu người phụ nữ, ném mạnh về phía đối phương.

Dù có nhiều người mặc đồng phục xe ôm công nghệ xung quanh đến can thiệp, người đàn ông vẫn hung hăng quay lại đập phá. Người này tiếp tục lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường.

Sự việc khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải dừng lại theo dõi. Hiện, Công an phường Bảy Hiền đang xác minh, xử lý vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông dọa đánh phụ nữ trước nhà ga T3 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất:

