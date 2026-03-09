Hà Nội ghi nhận nhiều cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán do nguồn cung hạn chế

Hà Nội ghi nhận nhiều cửa hàng tạm dừng hoặc hạn chế bán xăng dầu; thành phố yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng liên tục và đúng quy định.

Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (thuộc Sở Công Thương TP. Hà Nội) cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu.

Qua kiểm tra và giám sát, đơn vị ghi nhận 14 cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng vào ngày 8/3, toàn bộ đều có lý do chính đáng do nguồn cung hạn chế. Danh sách bao gồm:

Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh – 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ; Cửa hàng xăng dầu Thạch Xá – thôn Yên, xã Tây Phương; Cửa hàng xăng dầu Kim Quan – Km15+300, xã Thạch Thất; Cửa hàng xăng dầu Hạ Bằng – thôn 8, xã Hạ Bằng; Cửa hàng xăng dầu Phùng Xá – xã Tây Phương; Cửa hàng xăng dầu Hoàng Xá – xã Tây Phương; Cửa hàng xăng dầu Đồng Lư – thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo; Cửa hàng xăng dầu Hòa Lạc – xã Hòa Lạc; Cửa hàng xăng dầu Phú Cát – thôn 7, xã Phú Cát; Cửa hàng xăng dầu Thạch Hòa – thôn 1, xã Hòa Lạc; Cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng – phường Đông Ngạc; Cửa hàng xăng dầu Đức Phát Petro – Km14+100 Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng; Cửa hàng xăng dầu Trường Yên – Km29 Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa; Cửa hàng xăng dầu (bán lẻ) thuộc Công ty VTXD Việt Nam – khu vực Tây Phương/Thạch Thất.

Nhu cầu mua xăng dầu tại Hà Nội tăng mạnh đầu tháng 3 khiến 17 cửa hàng tạm dừng bán hoặc hết hàng. Cơ quan quản lý xác định các trường hợp đều có lý do chính đáng. Ảnh danviet.vn

Bên cạnh đó, 7 cửa hàng xăng dầu bán hàng hạn chế do thiếu nguồn cục bộ, gồm: Cửa hàng xăng dầu Quảng Bị – xã Quảng Bị; Cửa hàng xăng dầu 209 – Quốc lộ 6, Ninh Sơn, Chương Mỹ; Cửa hàng xăng dầu Quang Cường – Km432 đường Hồ Chí Minh, phường Trần Phú; Cửa hàng xăng dầu Hai Bà Trưng – thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh; Cửa hàng xăng dầu Văn Khê – Khê Ngoại 1, xã Mê Linh; Cửa hàng xăng dầu Nam Triệu 02 – số 125 Trần Phú, Hà Đông; Cửa hàng xăng dầu Thụy Dương – khu Ao Cửa Chùa, đường Vành đai 3, phường Yên Sở.

Một số cửa hàng đã được bổ sung nguồn hàng và hoạt động trở lại bình thường trong ngày 8/3, gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang – thôn Mộc, xã Ba Vì; Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi – Km10 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở; Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông – số 164 Quang Trung, phường Hà Đông; Cửa hàng xăng dầu số 2 – khu vực bến xe khách đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc; Cửa hàng xăng dầu HTX Công nghiệp Tân Tiến – số 219 đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì.

Trước diễn biến nguồn cung xăng dầu, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương TP. Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp phải thực hiện quy định pháp luật về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá. Thành phố kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường theo dõi thường xuyên hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, và xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ trái phép trên đường phố.

Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu cần nâng cao trách nhiệm, đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối, tuân thủ quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Trước đó, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng theo hướng giảm số giờ hoạt động do gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung liên tục và nhân lực.

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối, khoảng hơn 30% thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối và các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác. Các thương nhân đầu mối cam kết việc đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống của thương nhân từ nay đến hết tháng 3-2026.

Theo cơ quan quản lý, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống bán lẻ là yếu tố then chốt nhằm giữ ổn định thị trường xăng dầu và tránh tâm lý tích trữ của người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.