Biết gì về nữ doanh nhân Hoàng Hường vừa bị bắt?

Hoàng Hường nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Hường, Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh trên.

Nữ doanh nhân dính nhiều lùm xùm trong kinh doanh

Hoàng Hường có tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Ảnh VTV.

Các sản phẩm gắn tên Hoàng Hường từng phủ sóng mạng xã hội với những lời quảng cáo có cánh, nhưng đằng sau đó là nghi vấn về tính minh bạch. Từ dầu gội đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, loạt sản phẩm gắn mác Hoàng Hường rầm rộ xuất hiện khắp mạng xã hội.

Bộ Y tế từng đề nghị xử lý fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”, Hoàng Hường từng vướng hàng loạt bê bối quảng cáo sai sự thật, phát ngôn gây tranh cãi và chiêu trò kinh doanh.

Tháng 12/2019, phòng khám nha khoa của Hoàng Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép vì dùng nhân sự không đủ điều kiện và thay đổi cơ sở vật chất trái phép. Dù bị đình chỉ, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động đến cuối năm 2020.

Năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá đà.

Vào năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên xương khớp Hoàng Hường đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Một sản phẩm khác là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Hường quảng cáo với nội dung sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định pháp luật.

Nhiều năm tiếp đó, Hoàng Hường tiếp tục bị “gọi tên” vì quảng cáo gây hiểu nhầm. Vào tháng 4/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu xử lý vi phạm quảng cáo trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”. Video giới thiệu sản phẩm Bột chiết xuất xương ngựa Morimon với nội dung dễ gây hiểu nhầm đây là thuốc chữa bệnh. Sau đó, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã xác nhận các đường link quảng cáo vi phạm đã được gỡ bỏ.

Một tháng sau, kết quả rà soát của Cục An toàn thực phẩm tiếp tục phát hiện cá nhân này lại xuất hiện trong nhiều video quảng bá sản phẩm khác trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường - Meli”. Loạt sản phẩm gồm Hoạt huyết Gold HH, Tuyến tiền liệt Latimen, Dạ dày Gold HH, Thiên Hoàng Sa, Abi Hobecare, Y Xuân… đều bị phản ánh có nội dung quảng cáo sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, gây nhầm lẫn nghiêm trọng với thuốc điều trị bệnh.

Với thương hiệu Meli, tháng 12/2023, website của doanh nghiệp này từng đăng tải thông tin về “Lễ ra mắt đại sứ thương hiệu Meli - Doanh nhân, dược sĩ Hoàng Hường”, kèm hình ảnh bà Hường rạng rỡ bên đội ngũ công ty cùng khẩu hiệu đầy tự tin: “Ánh hào quang trở lại”.

Sau đó, Hoàng Hường xuất hiện liên tục trong nhiều video giới thiệu loạt sản phẩm mới mang thương hiệu Meli, chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm hỗ trợ xương khớp, tiêu hóa.

Trong một video quảng cáo thuốc trị trĩ, Hoàng Hường mạnh miệng tuyên bố: “Trĩ gì cũng khỏi”. Các buổi livestream bán hàng vẫn giữ nguyên phong cách “nổ tung trời”, kèm theo nhiều “giấy chứng nhận” được giới thiệu là của “hội đồng khoa học, y học cấp quốc tế”.

Chiêu trò trên mạng xã hội

Theo chia sẻ của Hoàng Hường, cô sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, Hường cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hường theo học ngành Dược.

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cũng trong các phiên live và bài đăng của mình, Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ,... đồng thời tổ chức sự kiện như off fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi.

Sự nổi tiếng này của Hoàng Hường chủ yếu đến từ những tranh cãi trên MXH, xoay quanh vấn đề kinh doanh, phát ngôn thiếu chuẩn mực và lợi dụng ồn ào để PR, lôi kéo đám đông.

Trong livestream ngày 6/2/2023 trên TikTok, Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang), gọi họ là "những kẻ ăn xin". Hường cũng gọi mèn mén - món ăn truyền thống của người Mông là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp", gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Sau sự việc này, Thào Thị Mua (Hà Giang) đã làm đơn kiến nghị xử lý hành vi xúc phạm của Hoàng Hường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (cũ) chuyển đơn đến Công an tỉnh đã gửi giấy mời Hoàng Hường lên làm việc để xác minh, xử lý.

Trước đó, vào năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng khi đến đó từ thiện.

Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Sau đó, sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" của bà Hoàng Thị Hường.

Một địa phương cũng bị Hoàng Hường chửi bới, miệt thị vùng miền là Thanh Hóa. Cá nhân này chửi người đã ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền được Hường quay video đăng lên MXH khiến nhiều người bình luận trái chiều.

Năm 2021, trong bối cảnh ồn ào giữa ca sĩ Hồ Văn Cường và trợ lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung, fanpage Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường đăng bài mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với cátxê 2 tỷ đồng/năm, hợp đồng 5 năm.

Tương tự, Hoàng Hường sử dụng hình ảnh cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi Thu Sao - Hoa Cương để quảng bá nha khoa với các hoạt động như hỗ trợ làm răng, chỉnh mày, căng da mặt. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, công khai "cạnh khóe" nhau trên MXH.

Việc Hoàng Hường đưa cô bé Mua Thị Dua (còn được gọi là Phúng Phính) - cô bé Hà Giang nổi tiếng trên MXH xuống Hà Nội cũng gây tranh cãi khi bị nghi là chiêu trò câu view. Hoàng Hường nói rằng mình đưa Dua đi để tạo công ăn việc làm nhưng sau đó lại khiến Dua bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc gợi cảm, khác xa hình ảnh mộc mạc ban đầu.