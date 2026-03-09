Bắt đối tượng giết người lẩn trốn trong Casino ở Campuchia

Sau khi gây án giết người ở TP HCM, Lê Anh Tuấn vượt biên sang Campuchia, lẩn trốn trong một Casino nhưng đã bị lực lượng Công an vây ráp, bắt giữ.

Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2004, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Tuấn (áo đen) bị bắt giữ do có liên quan vụ án giết người

​Trước đó, ngày 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP HCM về việc truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TP HCM. Đối tượng được xác định là Lê Anh Tuấn (SN 2004; ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng xác định Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực Casino 67 trên địa bàn tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cùng với lực lượng Campuchia triển khai phương án vây bắt. Biết không thể thoát, Tuấn ra đầu thú. Đến khuya 6/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng từ phía Campuchia và dẫn giải về đơn vị.

​Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.