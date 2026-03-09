Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng giết người lẩn trốn trong Casino ở Campuchia

Sau khi gây án giết người ở TP HCM, Lê Anh Tuấn vượt biên sang Campuchia, lẩn trốn trong một Casino nhưng đã bị lực lượng Công an vây ráp, bắt giữ.

Xuân Danh

Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2004, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền để điều tra về hành vi “Giết người”.

1.jpg
Đối tượng Tuấn (áo đen) bị bắt giữ do có liên quan vụ án giết người

​Trước đó, ngày 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP HCM về việc truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TP HCM. Đối tượng được xác định là Lê Anh Tuấn (SN 2004; ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng xác định Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực Casino 67 trên địa bàn tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cùng với lực lượng Campuchia triển khai phương án vây bắt. Biết không thể thoát, Tuấn ra đầu thú. Đến khuya 6/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng từ phía Campuchia và dẫn giải về đơn vị.

​Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả xem video: Nữ hành khách tố tài xế "sàm sỡ", camera hành trình tiết lộ gì?
#giết người #Casino #giết người #Campuchia #Casino #Tuấn

Bài liên quan

Xã hội

Vận động đối tượng truy nã về tội giết người ra đầu thú ở Hà Nội

Vui và đồng bọn gây án giết người tại Hà Nội, sau thời gian lẩn trốn, đã ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan chức năng.

Ngày 10/2, Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989; trú tại TDP Trung 3, Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.

1-3026.jpg
Đối tượng Đỗ Đình Vui đến Công an phường Phú Diễn đầu thú.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 34 năm lẩn trốn

Nguyễn Phú Nghiệm trốn truy nã về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vừa bị bắt sau 34 năm lẩn trốn.

Ngày 31/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa thực hiện triệt phá thành công chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm đối với Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, nơi đăng ký thường trú trước khi trốn tại thôn Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng (nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng) về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

89998.jpg
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm Nguyễn Phú Nghiệm
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới