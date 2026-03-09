Vụ ngộ độc bánh mì ở Vũng Tàu: Vi khuẩn Salmonella là thủ phạm?

Kết quả xét nghiệm cho thấy hơn 54% mẫu phân dương tính với Salmonella, ngành y tế đã điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân.

Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella

Liên quan đến vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (Vũng Tàu), kết quả xét nghiệm bước đầu từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy có tới 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Ghi nhận đến ngày 9/3, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt cao.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu. Ảnh: BVCC./ Nguồn Znew

Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là nơi tiếp nhận đông bệnh nhân nhất với 104 ca. Nhờ quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị đúng phác đồ, đến nay đã có 45 trường hợp ổn định sức khỏe và được cho xuất viện. 92 ca nhập viện điều trị nội trú trước đó hiện cũng có tình trạng sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay nguy kịch.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (1 ca) và Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca) đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Điểm mấu chốt giúp công tác điều trị đạt hiệu quả cao là việc ngành y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm ngay từ đầu.

Kết quả phân tích cho thấy 29/51 mẫu phân (chiếm 56,8%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm. Việc sớm "chỉ mặt đặt tên" được vi khuẩn gây bệnh đã giúp các bệnh viện thống nhất phương án điều trị: tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát các dấu hiệu mất nước.

Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành.

Các bác sĩ khuyến cáo

Không tự ý mua thuốc: Người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Đến cơ sở y tế sớm: Đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục.

Tuân thủ điều trị: Việc đáp ứng tốt với bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng tự giới hạn và hồi phục.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại và phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân của hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn trong những năm qua. Ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong