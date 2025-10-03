Vì sao Hoàng Hường được gọi là 'thánh scandal' trên mạng xã hội?

Hoàng Hường gắn với nhiều tai tiếng hơn là nổi tiếng và được netizen gọi bằng cái tên 'thánh scandal'.

Hoàng Hường có tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Theo chia sẻ của chính chủ, Hoàng Hường sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, Hường cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hường theo học ngành Dược.

Tạo danh tiếng nhờ những lời "lộng ngôn", sai sự thật

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cũng trong các phiên live và bài đăng của mình, Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ,... đồng thời tổ chức sự kiện như off fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi.

Hoàng Hường trong clip nói về mèn mén. Ảnh: Cắt clip.

Hiện tại các tài khoản MXH của Hoàng Hường đều có lượng người theo dõi rất lớn, tiêu biểu như Hoàng Hường - 1,3 triệu, Gia đình Hoàng Hường - 1,4 triệu, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường - 2,1 triệu, Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường - 1,5 triệu,... Tất cả các tài khoản này đều có ảnh đại diện là Hoàng Hường.

Sự nổi tiếng này của Hoàng Hường chủ yếu đến từ những tranh cãi trên MXH, xoay quanh vấn đề kinh doanh, phát ngôn thiếu chuẩn mực và lợi dụng ồn ào để PR, lôi kéo đám đông.

Trước đó, vào năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng khi đến đó từ thiện.

Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình.

Sau đó, sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" của bà Hoàng Thị Hường.

Trong livestream ngày 6/2/2023 trên TikTok, Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang), gọi họ là "những kẻ ăn xin". Hường cũng gọi mèn mén - món ăn truyền thống của người Mông là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp", gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Chiêu trò của Hoàng Hường lợi dụng các drama để PR cho bản thân và thương hiệu.

Năm 2021, trong bối cảnh ồn ào giữa ca sĩ Hồ Văn Cường và trợ lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung, fanpage Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường đăng bài mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với cát-xê 2 tỷ đồng/năm, hợp đồng 5 năm.

Tương tự, Hoàng Hường sử dụng hình ảnh cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi Thu Sao - Hoa Cương để quảng bá nha khoa với các hoạt động như hỗ trợ làm răng, chỉnh mày, căng da mặt. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, công khai "cạnh khóe" nhau trên MXH.

Hoàng Hường và Mua Thị Dua.

Việc Hoàng Hường đưa cô bé Mua Thị Dua (còn được gọi là Phúng Phính) - cô bé Hà Giang nổi tiếng trên MXH xuống Hà Nội cũng gây tranh cãi khi bị nghi là chiêu trò câu view. Hoàng Hường nói rằng mình đưa Dua đi để tạo công ăn việc làm nhưng sau đó lại khiến Dua bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc gợi cảm, khác xa hình ảnh mộc mạc ban đầu.

Quảng cáo lố về chất lượng sản phẩm

Không dừng lại ở vấn đề gây tranh cãi về phát ngôn hay hành động, Hoàng Hường còn nhiều lần bị xử phạt hành chính về quảng cáo và công chúng đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm.

Hoàng Hường từng giới thiệu sản phẩm nước súc miệng chữa "hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này" hay trị viêm lợi, viên xương khớp "giải quyết tất cả vấn đề xương khớp từ đầu đến chân" dù cả 2 sản phẩm này đều không phải là thuốc chữa bệnh, chỉ là thực phẩm chức năng.

Fanpage Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng bị đề nghị xử lý (Ảnh chụp màn hình)

Giá các sản phẩm này cũng bị đẩy cao bất thường như nước súc miệng gần 600.000 đồng/ hộp hay viên xương khớp 2,4 triệu đồng/ hộp, cao gấp nhiều lần so với thị trường. Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phạt công ty bà 65 triệu đồng và cảnh báo vì vi phạm quy định quảng cáo.Tháng 5/2022, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục cảnh báo về các sản phẩm như Viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường vì vi phạm quy định quảng cáo.