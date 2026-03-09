Khởi tố hình sự vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án vi phạm giao thông liên quan vụ va chạm giữa ô tô và tàu SE8 tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, làm hư hỏng tàu và gây thương tích.

Ngày 08/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ tai nạn đường sắt tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ tai tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến tàu SE8 và xe đầu kéo hư hại, 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 06/3/2026, ông Phạm V.T (Sinh năm: 1969; Nơi cư trú: Tổ dân phố Kha Lâm, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số tạm: T11-282.30, kéo theo rơmooc tải ben lưu thông trên đường Tỉnh lộ 628 theo hướng Tây – Đông khi đến đoạn đường giao nhau giữa Tỉnh lộ 628 và tuyến đường sắt Bắc - Nam (tại Km 938+475) thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra va chạm.

Phạm V.T đã điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, dẫn đến va chạm với Đoàn tàu SE8 do ông Ngô P.B (Sinh năm: 1989; Nơi cư trú: Tổ dân phố 1B Thủy Phù, phường Phú Bài, Thành phố Huế - là Nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn) điều khiển đang chở hành khách chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo hướng Nam – Bắc.

Hậu quả vụ tai nan khiến ô tô đầu kéo gãy đôi, đầu tàu SE8 hư hỏng nặng và cháy toàn bộ hệ thống điều khiển gác chắn; ông Phạm V.T bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Vệ Giang, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 và các đơn vị đường sắt có liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm phương tiện và các tài sản có liên quan.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các lực lượng đã vào cuộc khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.