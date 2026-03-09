Dự đoán ngày mới 10/3/2026 cho 12 con giáp: Tý bùng nổ vận may

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý bùng nổ vận may tài lộc, làm việc hiệu quả, không để ai chê trách.
Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC 2026 bản đặc biệt sản xuất tại Italy dự kiến về Việt Nam với số lượng khoảng 50 xe, giá ước tính 295 triệu đồng.
Sau thời gian dài đóng cửa, nhiều ki-ốt tại Khu đô thị Việt Hưng (phường Long Biên, Hà Nội) được cho thuê trở lại.
Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC 2026 bản đặc biệt sản xuất tại Italy dự kiến về Việt Nam với số lượng khoảng 50 xe, giá ước tính 295 triệu đồng.
Các nhà khảo cổ khai quật nghĩa trang La Mã, phát hiện các hình thức mai táng và đồ tùy táng độc đáo, mở ra hiểu biết mới về tập quán cổ đại.
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 5, Iran đang sao chép chiến thuật của quân đội Nga; Mỹ lo ngại về UAV Shahed-136 của Iran.
Dù đang thống lĩnh GPU, Nvidia tiếp tục ra mắt chip suy luận AI mới, hợp tác cùng OpenAI và Groq để tái định hình cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Sở hữu kênh YouTube hơn 3 triệu người theo dõi, Khoai Lang Thang khiến công chúng tò mò về khối tài sản thực sự "khủng" sau 9 năm rong ruổi.
Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, nước ép cần tây đang trở thành thức uống "quốc dân" nhờ khả năng thanh lọc cơ thể và giảm cân thần kỳ.
Các chuyên gia chạy đua với thời gian để cứu những hình khắc bí ẩn trên đá.
Mẫu SUV Range Rover Sport SV Ultimate Edition 2026 sẽ không được bán ra thị trường toàn cầu. Xe chỉ sản xuất 500 chiếc, tất cả đều dành cho thị trường Anh.
Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.
Khám phá gần đây hé lộ những thông tin thú vị về cư dân cổ đại sinh sống dọc theo hồ Mapu Tsho ở huyện Kangmar, thành phố Shigatse, Tây Tạng.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự báo đón nhiều cát khí, làm gì cũng hanh thông và lộc lá đầy nhà.
Phát hiện các đầu tượng nghi lễ cổ đại và 200 công trình kiến trúc ở vùng Amazon của Peru, chúng ẩn chứa nhiều bí ẩn thú vị.
Elon Musk hình dung tương lai nơi con người không cần làm việc, tiền bạc vô nghĩa và robot nhiều hơn dân số, gọi đó là “sự dồi dào bền vững”.
Các chuyên gia cho hay người hiện đại và người Neanderthal đã giao phối với nhau. Thế nhưng, phần lớn là nam giới Neanderthal kết hôn với phụ nữ Homo sapiens.
BYD Seal 08 2026 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh megawatt, pin Blade thế hệ thứ hai, hệ thống đánh lái bánh sau và kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A.
Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/3, Xử Nữ chú ý tài lộc đang đẹp tuy nhiên vẫn nên cẩn trọng. Bảo Bình đừng vội vàng đưa ra lựa chọn đầu tư.
Chỉ cần nhắc đến rau mùi, nhiều cuộc tranh luận có thể nổ ra. Ít ai biết rằng đằng sau loại rau nhỏ bé này lại ẩn chứa những lợi ích sức khỏe đáng chú ý.
Trong phòng thí nghiệm, 28 viên ngọc màu lam đã cho thấy tay nghề chế tác tinh xảo, khéo léo của người cổ xưa.