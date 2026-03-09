Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ lên phương án xử lý hàng chục lựu đạn, đạn cối ven sông Đà

Phú Thọ yêu cầu khẩn trương kiểm tra, thu gom, tiêu hủy số vật liệu nổ gồm đạn cối, lựu đạn được người dân phát hiện tại khu vực rìa sông Đà, phường Hòa Bình.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/3, theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông có chỉ đạo về việc xử lý số vật liệu nổ được phát hiện tại khu vực rìa sông Đà, thuộc địa phận phường Hòa Bình.

Số vật liệu nổ nghi là lựu đạn, đạn pháo được người dân phát hiện ngày 4/3 tại khu vực rìa sông Đà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 1 quả đạn cối 100mm đã rỉ sét, đất đá bám quanh; 2 quả đạn cối 60mm có ngòi nổ đã rỉ sét; 25 quả lựu đạn còn nguyên ngòi nổ và 40 ngòi nổ lựu đạn.

618732975-1213138314280053-4512559560193849022-n.jpg
Vật liệu nổ được phát hiện hồi đầu năm 2026.

Toàn bộ số vật liệu nổ đã được Ban Chỉ huy quân sự phường thu giữ và đưa về kho để quản lý, đồng thời báo cáo cấp trên theo quy định. Đáng chú ý, cũng tại bờ sông Đà phường Hoà Bình, hồi đầu năm 2026, người dân cũng phát hiện 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND phường Hòa Bình và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực địa, xác định chủng loại, số lượng và mức độ nguy hiểm của các vật liệu nổ và lên phương án xử lý.

Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xử lý, hỗ trợ khoanh vùng, kiểm soát, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm. UBND phường Hòa Bình tiếp tục duy trì việc khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân trên địa bàn và khu vực lân cận tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, không hoạt động hay sản xuất gần khu vực có vật thể nghi là bom mìn cho đến khi việc xử lý hoàn tất.

