Công tác ATGT vận hành thế nào khi Ủy ban ATGT Quốc gia chấm dứt hoạt động?

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Ban ATGT các địa phương.

Theo Bộ Xây dựng, quá trình lấy ý kiến dự thảo đã nhận được 41 văn bản góp ý từ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội. Trong đó, 21 đơn vị góp ý trực tiếp vào nội dung hồ sơ, còn 20 đơn vị thống nhất với dự thảo, gồm một số bộ, cơ quan trung ương và nhiều địa phương.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng đã rà soát, chỉnh lý đề án và dự thảo quyết định theo hướng xác định rõ nguyên tắc chuyển giao các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) từ Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT địa phương sang các bộ, ngành và địa phương liên quan trước khi chấm dứt hoạt động, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước.

Theo góp ý của Bộ Tư pháp, dự thảo được điều chỉnh theo hướng chỉ quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện mang tính chuyển tiếp sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia chấm dứt hoạt động, đồng thời làm rõ vai trò “đầu mối, điều phối chung” của Bộ Công an, bảo đảm không làm thay đổi hoặc chồng lấn chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành khác.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc phối hợp liên ngành khi cần thiết; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo đảm TTATGT theo phân công.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an sẽ tham mưu Thủ tướng ban hành cơ chế phối hợp liên ngành mới, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhằm duy trì thống nhất đầu mối điều phối và không làm gián đoạn hoạt động chỉ đạo, điều hành về an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Liên quan đề xuất cho phép địa phương thành lập Ban chỉ đạo TTATGT cấp tỉnh khi cần thiết, Bộ Xây dựng cho rằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thành lập các cơ chế phối hợp liên ngành. Vì vậy, không cần thiết quy định lại trong quyết định, tránh trùng lặp với pháp luật hiện hành.