Đồng Nai: Sơn Song Bảo trúng 3 gói thầu trong một ngày, tiết kiệm ra sao?

Trong ngày 25/08/2026, Phòng VH-XH xã Xuân Thành phê cho Công ty Sơn Song Bảo trúng 3 gói thầu với tổng giá trị gần 10 tỷ, đối thủ chào giá thấp hơn đều bị loại

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/08/2026, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Thành (TP Đồng Nai) Ngô Tùng Thiện đã ký ban hành liên tiếp 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Sơn Song Bảo. Tổng giá trị trúng thầu của 3 gói thầu xây lắp này đạt 9.990.164.373 đồng, trong khi tổng dự toán giá gói thầu là 10.070.165.953 đồng. Tổng giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 80.001.580 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chung xấp xỉ 0,79%.

Trúng 3 gói thầu xây lắp trong cùng một ngày

Cụ thể, tại Quyết định số 70/QĐ-VHXH ngày 25/08/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh (số E-TBMT: IB2600436557). Công ty TNHH Sơn Song Bảo trúng thầu với giá 4.120.095.537 đồng so với giá gói thầu 4.153.437.807 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu 33.342.270 đồng, tương ứng 0,80%.

Quyết định số 70/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 25/08/2026, tại Quyết định số 71/QĐ-VHXH, đơn vị này phê duyệt kết quả Gói thầu số 05 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Suối Cao (số E-TBMT: IB2600437503). Công ty TNHH Sơn Song Bảo được công bố trúng thầu với giá 3.550.030.480 đồng so với giá gói thầu 3.572.731.389 đồng, tiết kiệm 22.700.909 đồng, tương ứng 0,64%.

Quyết định số 71/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Tiếp đó, tại Quyết định số 72/QĐ-VHXH ngày 25/08/2026, Công ty TNHH Sơn Song Bảo tiếp tục được phê duyệt trúng Gói thầu số 06 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng hàng rào, sân tập khu vui chơi thể dục thể thao xã Xuân Thành (số E-TBMT: IB2600437883). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.320.038.356 đồng so với giá gói thầu 2.343.996.757 đồng, tiết kiệm khoảng 1,02% (tương ứng 23.958.401 đồng).

Quyết định số 72/QĐ-VVHXH Nguồn (MSC)

Cả 3 gói thầu nêu trên đều do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC thực hiện vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), ký phát hành báo cáo đánh giá trong cùng ngày 24/08/2026.

Kịch bản loại đối thủ chào giá thấp hơn

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 80/BCĐG-TCG-DC và số 81/BCĐG-TCG-DC của đơn vị tư vấn cho thấy một điểm đáng chú ý trong quá trình xét thầu tại 2 gói thầu trường học.

Tại gói thầu Trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh, Công ty TNHH Kiến trúc Xây Dựng Nhật Minh tham gia dự thầu với giá 3.700.440.100 đồng (thấp hơn giá của Công ty TNHH Sơn Song Bảo khoảng 419,66 triệu đồng). Tuy nhiên, hồ sơ của nhà thầu Nhật Minh bị đánh giá "Không đạt" ở bước tính hợp lệ do hiệu lực bảo đảm dự thầu là 120 ngày kể từ ngày 19/08/2026, không đáp ứng yêu cầu 150 ngày theo quy định của E-HSMT. Do đó, Công ty TNHH Sơn Song Bảo trở thành đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ và trúng thầu sát giá.

Tình huống tương tự diễn ra tại gói thầu Trường Mầm non Suối Cao: Công ty TNHH Kiến trúc Xây Dựng Nhật Minh dự thầu với mức giá 3.333.119.159 đồng (thấp hơn giá của Công ty TNHH Sơn Song Bảo khoảng 216,91 triệu đồng) nhưng tiếp tục bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ vì lý do thời hạn bảo đảm dự thầu 120 ngày ngắn hơn mức 150 ngày theo yêu cầu. Riêng gói thầu xây dựng hàng rào khu thể thao chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Sơn Song Bảo nộp E-HSDT và trúng thầu.

Năng lực trúng thầu quen thuộc tại địa phương

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Sơn Song Bảo (thành lập năm 2009, trụ sở tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp đã tham gia 59 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 53 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 89,83% với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 476,28 tỷ đồng.

Phân tích từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Điều 130 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) luôn đặt mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc nhà thầu chào giá thấp hơn bị loại do lỗi hình thức về thời hạn bảo lãnh dự thầu là đúng quy trình kỹ thuật đánh giá, song các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế thực chất của nguồn vốn đầu tư công, tránh tình trạng giá trúng thầu sát nút giá dự toán khiến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt dưới 1%.

Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá gói thầu và quy trình xét thầu nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính nhà nước.