Gói thầu trường học gần 8 tỷ ở xã Bàu Hàm: Trường Gia Phát trúng thầu sát giá

Một mình nộp hồ sơ tại Gói thầu số 09 thuộc dự án Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Trường Gia Phát trúng thầu, giảm giá chỉ hơn 50 triệu trên tổng dự toán gần 8 tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND - UBND) xã Bàu Hàm (TP Đồng Nai) Ngô Văn Đức đã ký Quyết định số 127/QĐ-VP ngày 26/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Trường Gia Phát. Giá trúng thầu được phê duyệt là 7.942.000.000 đồng so với giá gói thầu 7.992.008.829 đồng. Sau đấu thầu tiết kiệm 50.008.829 đồng, tương ứng 0,63%.

Quyết định số 127/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Một mình dự thầu và quy trình xét duyệt nhanh chóng

Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm - Nguyễn Đức Can ký Quyết định phê duyệt số 1312/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 11.734.905.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã. Đến ngày 11/08/2026, Văn phòng HĐND - UBND xã Bàu Hàm ban hành Quyết định số 120/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 09 có giá 7.992.008.829 đồng, triển khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-VP ngày 17/08/2026. Biên bản mở thầu tại thời điểm ngày 25/08/2026, ghi nhận Công ty TNHH Trường Gia Phát nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với giá 7.942.000.000 đồng.

Ngay trong ngày 25/08/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh (gồm Tổ trưởng Trần Hữu Thành và Thành viên Quản Thị Thu Hiền) đã hoàn thành Báo cáo đánh giá E-HSDT số 012508/BC-KT26, kết luận nhà thầu đạt mọi tiêu chuẩn kỹ thuật và đề nghị trao thầu. Trên cơ sở tờ trình ngày 26/08/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Khánh Bình Minh (đơn vị tư vấn quản lý dự án), Chủ đầu tư đã ký duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 26/08/2026. Toàn bộ quá trình từ mở thầu đến phê duyệt kết quả hoàn tất trong vòng khoảng 1 ngày.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Trường Gia Phát (mã số thuế 3603466660) thành lập ngày 25/05/2017, có địa chỉ trụ sở tại số 09, đường Lê Hồng Phong, ấp 5, xã Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 27 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (toàn bộ nằm trên địa bàn thành phố Đồng Nai), trong đó trúng 23 gói, trượt 1 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 159,25 tỷ đồng (trúng thầu độc lập đạt khoảng 40,42 tỷ đồng). Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp lên tới hơn 85%, trong khi tỷ lệ giá trúng thầu bình quân so với giá dự toán/giá gói thầu ở mức 99,27% (mức tiết kiệm bình quân chỉ khoảng 0,73%).

Nhà thầu từng tham dự tại nhiều dự án do các chủ đầu tư như: Ban Quản lý dự án khu vực 03 (trúng 8/8 gói với tổng giá trị hơn 71,55 tỷ đồng), Văn phòng HĐND và UBND xã Hưng Thịnh (trúng 2/2 gói), Phòng Kinh tế xã Nhơn Trạch, Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Minh, ...

Đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong đấu thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thì mở thầu ngay và đánh giá hồ sơ. Tuy nhiên, bản chất của hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng là thúc đẩy tính cạnh tranh rộng rãi của thị trường để tìm được mức giá tối ưu nhất.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc các gói thầu quy mô tiền tỷ chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% đặt ra yêu cầu chủ đầu tư cần chủ động rà soát kỹ lưỡng khâu lập dự toán, khảo sát giá và hoàn thiện hồ sơ mời thầu. Điều này nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí trong hoạt động đấu thầu đầu tư công.