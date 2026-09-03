Lâm Đồng: Xây dựng Cường Thành cùng đối tác trúng gói thầu 13 tỷ, giảm giá 0,27% [Kỳ 1]

Gói thầu đường giao thông 13 tỷ đồng tại xã Đắk Sắk chỉ có 1 liên danh dự thầu, trúng sát giá với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức xấp xỉ 0,27%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk (tỉnh Lâm Đồng) Lê Danh đã ký ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng công trình chính thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đầu thôn Thổ Hoàng 2 đi vào đồi 722 nối với tỉnh lộ 683).

Một liên danh tham dự và trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn nêu trên được phê duyệt với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi giao thương nông sản và phục vụ người dân, du khách tiếp cận khu di tích Đồi 722. Gói thầu xây lắp công trình chính có số thông báo mời thầu IB2600429927, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 300 ngày.

Theo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 196/QĐ-TTDVTH ngày 06/08/2026 và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà số 181/QĐ-TTDVTH ngày 27/07/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 13.035.766.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08h36 ngày 17/08/2026 ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có duy nhất 01 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát – Công ty TNHH MTV Xây dựng Cường Thành (gọi tắt là Liên danh Hưng Hồng Phát – Cường Thành) với giá chào thầu 13.000.000.712 đồng, không có thư giảm giá.

Sau các bước đánh giá hồ sơ và đối chiếu tài liệu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông lập báo cáo và Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đắk Nông thẩm định, Phó Giám đốc Lê Danh đã phê duyệt trúng thầu cho Liên danh Hưng Hồng Phát – Cường Thành với đúng mức giá 13.000.000.712 đồng. So với giá gói thầu 13.035.766.000 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 35.765.288 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,27%.

Quyết định số 204/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng Cường Thành (mã số doanh nghiệp 6400044073, do Giám đốc Lê Trung Thành đại diện pháp luật) có trụ sở chính ngay tại thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia 15 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 14 gói (chưa từng trượt thầu tại các cuộc đấu có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu hơn 52,58 tỷ đồng.

Tại chính Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk, đơn vị này đã tham gia 5 gói thầu và trúng 4 gói với tổng giá trị xấp xỉ 29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên đến 99,8%.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát (mã số doanh nghiệp 6400301323, do Giám đốc Vũ Văn Huyện đại diện pháp luật), có địa chỉ tại số 55 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 47 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt trên 291,29 tỷ đồng. Địa bàn tham gia trọng điểm của đơn vị tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng với 45 gói thầu tham dự và 39 gói trúng thầu.

Ngoài ra, giữa các đơn vị liên quan còn có mối quan hệ đan xen khi đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này – Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đắk Nông – từng đóng vai trò bên mời thầu tại gói thầu xây lắp trị giá hơn 4,83 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát tham gia và trúng thầu.

Bài toán hiệu quả kinh tế và trách nhiệm người đứng đầu

Việc gói thầu xây lắp quy mô hơn 13 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 35,7 triệu đồng đang đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả chi tiêu công.

Bình luận về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: “Quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép mở thầu và đánh giá hồ sơ kể cả khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, bản chất của đấu thầu rộng rãi là nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng để tìm kiếm phương án kỹ thuật tối ưu và tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách. Khi các gói thầu xây lắp liên tục xuất hiện tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự cùng tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5%, người có thẩm quyền và các cơ quan thanh tra chuyên ngành cần tăng cường giám sát để đánh giá toàn diện từ khâu lập hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư” .

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh việc siết chặt kỷ cương, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu lực trong quản lý vốn đầu tư công. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại cấp xã, người đứng đầu cơ quan quản lý cần chủ động rà soát dự toán, chất lượng lập giá gói thầu và đẩy mạnh thương thảo nhằm tối ưu hóa từng đồng vốn ngân sách nhà nước giao.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] - Tính cạnh tranh trong loạt gói thầu tiền tỷ của Xây dựng Cường Thành tại xã Đắk Sắk