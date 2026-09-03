Lâm Đồng: Xây dựng Cường Thành cùng đối tác trúng gói thầu 13 tỷ, giảm giá 0,27% [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk (tỉnh Lâm Đồng) Lê Danh đã ký ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng công trình chính thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đầu thôn Thổ Hoàng 2 đi vào đồi 722 nối với tỉnh lộ 683).
Một liên danh tham dự và trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn nêu trên được phê duyệt với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi giao thương nông sản và phục vụ người dân, du khách tiếp cận khu di tích Đồi 722. Gói thầu xây lắp công trình chính có số thông báo mời thầu IB2600429927, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 300 ngày.
Theo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 196/QĐ-TTDVTH ngày 06/08/2026 và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà số 181/QĐ-TTDVTH ngày 27/07/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 13.035.766.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.
Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08h36 ngày 17/08/2026 ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có duy nhất 01 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát – Công ty TNHH MTV Xây dựng Cường Thành (gọi tắt là Liên danh Hưng Hồng Phát – Cường Thành) với giá chào thầu 13.000.000.712 đồng, không có thư giảm giá.
Sau các bước đánh giá hồ sơ và đối chiếu tài liệu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông lập báo cáo và Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đắk Nông thẩm định, Phó Giám đốc Lê Danh đã phê duyệt trúng thầu cho Liên danh Hưng Hồng Phát – Cường Thành với đúng mức giá 13.000.000.712 đồng. So với giá gói thầu 13.035.766.000 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 35.765.288 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,27%.
Năng lực nhà thầu
Công ty TNHH MTV Xây dựng Cường Thành (mã số doanh nghiệp 6400044073, do Giám đốc Lê Trung Thành đại diện pháp luật) có trụ sở chính ngay tại thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia 15 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 14 gói (chưa từng trượt thầu tại các cuộc đấu có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu hơn 52,58 tỷ đồng.
Tại chính Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk, đơn vị này đã tham gia 5 gói thầu và trúng 4 gói với tổng giá trị xấp xỉ 29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên đến 99,8%.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát (mã số doanh nghiệp 6400301323, do Giám đốc Vũ Văn Huyện đại diện pháp luật), có địa chỉ tại số 55 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 47 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt trên 291,29 tỷ đồng. Địa bàn tham gia trọng điểm của đơn vị tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng với 45 gói thầu tham dự và 39 gói trúng thầu.
Ngoài ra, giữa các đơn vị liên quan còn có mối quan hệ đan xen khi đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này – Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đắk Nông – từng đóng vai trò bên mời thầu tại gói thầu xây lắp trị giá hơn 4,83 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát tham gia và trúng thầu.
Bài toán hiệu quả kinh tế và trách nhiệm người đứng đầu
Việc gói thầu xây lắp quy mô hơn 13 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 35,7 triệu đồng đang đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả chi tiêu công.
Bình luận về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: “Quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép mở thầu và đánh giá hồ sơ kể cả khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, bản chất của đấu thầu rộng rãi là nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng để tìm kiếm phương án kỹ thuật tối ưu và tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách. Khi các gói thầu xây lắp liên tục xuất hiện tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự cùng tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5%, người có thẩm quyền và các cơ quan thanh tra chuyên ngành cần tăng cường giám sát để đánh giá toàn diện từ khâu lập hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư” .
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh việc siết chặt kỷ cương, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu lực trong quản lý vốn đầu tư công. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại cấp xã, người đứng đầu cơ quan quản lý cần chủ động rà soát dự toán, chất lượng lập giá gói thầu và đẩy mạnh thương thảo nhằm tối ưu hóa từng đồng vốn ngân sách nhà nước giao.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2] - Tính cạnh tranh trong loạt gói thầu tiền tỷ của Xây dựng Cường Thành tại xã Đắk Sắk
YÊU CẦU ĐẢM BẢO CẠNH TRANH, MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; việc chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng; cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.
Đồng thời, điểm đ khoản 3 Điều 86 Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2025 quy định cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu thực hiện giám sát thường xuyên đối với quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện gói thầu của chủ đầu tư và bên mời thầu.
Nhằm nâng cao hiệu lực chi tiêu công năm 2026, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường rà soát công tác lập dự án, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu, khuyến khích tối ưu giải pháp công nghệ và chủ động thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng để bảo đảm tính kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư công.