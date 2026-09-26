BMW M2, M3, M3 Touring và M4 2026 ra mắt Việt Nam, từ 4,099 tỷ đồng

THACO AUTO vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm BMW M tại thị trường Việt Nam, gồm BMW M2, M3, M3 Touring và M4 với giá bán chính hãng từ 4,099 tỷ đồng.

Video: BMW M2, M3, M3 Touring và M4 cùng xuất hiện tại Việt Nam.

Dòng xe hiệu năng cao BMW M được phát triển từ năm 1972 với định hướng đưa công nghệ và kinh nghiệm từ đường đua vào những mẫu xe có khả năng sử dụng hàng ngày. Các mẫu xe BMW M trải qua quá trình thử nghiệm tại đường đua Nürburgring Nordschleife, trong đó mỗi xe được thử nghiệm khoảng 8.000 km để tinh chỉnh hệ thống khung gầm, khả năng kiểm soát và phản hồi.

Tại Việt Nam, BMW M2 được định vị là mẫu xe nhỏ gọn và dễ tiếp cận nhất.

Tại Việt Nam, BMW M2 được định vị là mẫu xe nhỏ gọn và dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm BMW M. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L M TwinPower Turbo, công suất 480 mã lực và mô-men xoắn tối đa 550 Nm. Phiên bản số sàn 6 cấp dẫn động cầu sau có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây, trong khi bản số tự động 8 cấp đạt 4,0 giây.

BMW M3 Competition M xDrive sử dụng động cơ 3.0L 6 xi-lanh M TwinPower Turbo, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Xe kết hợp hộp số tự động 8 cấp với hệ dẫn động bốn bánh M xDrive và có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây.

BMW M3 Competition M xDrive sử dụng động cơ 3.0L 6 xi-lanh M TwinPower Turbo, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Trong khi đó, BMW M3 Touring kết hợp hệ thống động lực của M3 với kiểu thân xe wagon, hướng đến khả năng vận hành đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm và tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây.

BMW M4 Competition M xDrive sở hữu cấu hình động lực tương tự M3, với công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Mẫu coupé hai cửa có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây và được trang bị các chế độ vận hành ROAD, SPORT và TRACK.

MW M3 Touring kết hợp hệ thống động lực của M3 với kiểu thân xe wagon, hướng đến khả năng vận hành đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh cấu hình tiêu chuẩn, THACO AUTO cho biết khách hàng có thể đặt xe theo các tùy chọn cá nhân hóa, bao gồm màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm, vật liệu và màu sắc nội thất cùng một số trang bị công nghệ và hiệu năng, tùy từng mẫu xe và khả năng cung ứng tại thời điểm đặt hàng.

Các mẫu BMW M2, M3, M3 Touring và M4 được phân phối chính hãng thông qua hệ thống showroom BMW của THACO AUTO trên toàn quốc.

Giá thực tế của các xe đặt hàng theo cấu hình cá nhân hóa sẽ thay đổi tùy thuộc lựa chọn của khách hàng. Các mẫu BMW M2, M3, M3 Touring và M4 được phân phối chính hãng thông qua hệ thống showroom BMW của THACO AUTO trên toàn quốc.

BMW M4 Competition M xDrive sở hữu cấu hình động lực tương tự M3, với công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

THACO AUTO cũng cho biết sẽ triển khai các hoạt động trải nghiệm và kết nối dành cho cộng đồng BMW M tại Việt Nam, hướng tới tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm các mẫu xe hiệu năng cao.