Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hồ sơ thầu Lưu Trường - Đại Việt: 'Bá chủ' ngành nước và nhà thầu 'trồi sụt'

Công ty Đại Việt có tỷ lệ trúng thầu gần 97%, thậm chí là 100% tại nhiều đơn vị ngành nước. Trong khi đó, đối tác liên danh Lưu Trường lại có "phong độ" thất thường, lúc thắng lớn, lúc bị loại vì lỗi sơ đẳng.

Hải Nam - Lam Thy

Ở kỳ trước, chúng ta đã phân tích chiến thắng của liên danh Lưu Trường - Đại Việt tại Gò Vấp. Để hiểu rõ hơn sức mạnh của "cặp đôi" này, kỳ này sẽ đi sâu vào "hồ sơ năng lực" của từng thành viên, qua đó hé lộ hai bức chân dung hoàn toàn đối lập: một "bá chủ" gần như không có đối thủ và một nhà thầu có "phong độ" cực kỳ thất thường.

Công ty Đại Việt: "Bá chủ" không đối thủ của ngành nước TP.HCM

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty CP ĐTPT Nước và Môi trường Đại Việt (Đại Việt) là một thế lực thực sự trong lĩnh vực tư vấn cấp thoát nước. Thống kê cho thấy, công ty này đã tham gia 735 gói thầu và trúng tới 711 gói, đạt tỷ lệ thành công lên đến 96.7% - một con số "biết nói".

Sự thống lĩnh của Đại Việt càng thể hiện rõ khi nhìn vào danh sách các "khách hàng thân thiết". Tại các đơn vị cấp nước lớn của TP.HCM, nhà thầu này gần như không có đối thủ:

• Công ty CP Cấp nước Gia Định: Tham gia 126 gói, trúng cả 126 gói (tỷ lệ 100%).

• Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: Tham gia 71 gói, trúng cả 71 gói (tỷ lệ 100%).

• Công ty CP Cấp nước Bến Thành: Tham gia 33 gói, trúng cả 33 gói (tỷ lệ 100%).

• Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO): Tham gia 158 gói, trúng 152 gói (tỷ lệ 96.2%).

Một ví dụ điển hình là gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng" thuộc dự án đường Bùi Công Trừng (Mã TBMT: IB2500024797) do SAWACO làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2500024797_2506101521 ngày 11/06/2025, Đại Việt đã chiến thắng với điểm kỹ thuật cao nhất (89,5 điểm). Đáng chú ý, hai đối thủ cạnh tranh lớn là Công ty CP Nước và Xây dựng Hoàng Long và Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn đều bị loại vì những lỗi rất cơ bản: sử dụng các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Công ty Lưu Trường: Năng lực có thừa, nhưng "phong độ" trồi sụt

Trái ngược với sự ổn định gần như tuyệt đối của đối tác, Công ty TNHH Lưu Trường (Lưu Trường) lại thể hiện một bộ mặt đầy biến động.

• Khi thăng hoa: Lưu Trường cho thấy họ là một nhà thầu có năng lực thực sự. Tại gói thầu Xây lắp dự án hẻm 195 Nguyễn Thái Sơn (Q. Gò Vấp), theo Quyết định số KQ2500181756_2505301831 ngày 30/05/2025, họ đã thắng thầu với giá 1.513.008.869 đồng sau khi là đơn vị duy nhất vượt qua vòng đánh giá năng lực và kỹ thuật. Hay tại gói thầu cung cấp vật tư cho CNG Việt Nam (Quyết định số 01/QĐ-CNMB ngày 06/01/2025), họ là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

• Khi "sảy chân": Tuy nhiên, lịch sử đấu thầu năm 2025 của Lưu Trường cũng ghi nhận những thất bại khó tin vì các lỗi sơ đẳng:

Tại Thủ Đức: Tham gia gói thầu Xây lắp trị giá hơn 12,8 tỷ đồng (Mã TBMT: IB2500159446), Lưu Trường đã bị loại ngay từ vòng đầu. Lý do, theo Báo cáo đánh giá ngày 21/05/2025 của đơn vị tư vấn Minh Pham, là "không đính kèm bảo đảm dự thầu" - một lỗi cơ bản và không thể chấp nhận được trong đấu thầu chuyên nghiệp.

Tại Bình Thuận: Tham gia gói thầu Xây lắp hơn 1,5 tỷ đồng (Mã TBMT: IB2500205321), Lưu Trường tiếp tục bị loại vì tính hợp lệ. Lý do được Báo cáo đánh giá ngày 24/06/2025 chỉ rõ: không cung cấp tài liệu làm rõ để chứng minh tư cách doanh nghiệp cấp nhỏ/siêu nhỏ theo yêu cầu.

Tại Tân Bình: Ở hai gói thầu lớn (Mã TBMT: IB2500233216 và IB2500239740), Lưu Trường đều bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật" do không thuyết minh đầy đủ các biện pháp thi công.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một nhóm chủ đầu tư không phải là vi phạm pháp luật nếu quy trình được tuân thủ. Tuy nhiên, nó đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất. Về các lỗi như không nộp bảo lãnh dự thầu, đây là điều khoản tiên quyết, việc bị loại là hoàn toàn đúng theo Khoản 1, Điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Điều này cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị của nhà thầu."

Sự đối lập giữa một bên là "bá chủ" và một bên là nhà thầu "thất thường" đã tạo nên một liên danh thú vị. Vậy những mô hình này nói lên điều gì về môi trường đấu thầu hiện nay? Liệu pháp luật đã có những quy định đủ chặt chẽ để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả đầu tư công?

(Kỳ cuối: Đấu thầu qua mạng: Quy trình đã đủ "kín" để đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả?)

#đấu thầu ngành nước TP.HCM #liên danh Lưu Trường - Đại Việt #tỷ lệ trúng thầu cao #Công ty Đại Việt #Công ty Lưu Trường #Đại Việt

Bài liên quan

Bạn đọc

Liên danh Lưu Trường - Đại Việt: 'Công thức' mới để thắng thầu tại Gò Vấp?

Một gói thầu cải tạo hẻm hơn 7,7 tỷ đồng tại Gò Vấp vừa về tay một liên danh lạ mà quen. Sự kết hợp giữa một nhà thầu xây lắp và một "ông lớn" ngành tư vấn đang hé lộ một chiến lược đấu thầu đáng chú ý.

Ngày 25/07/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực quận Gò Vấp đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLKVGV(0424), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 417 Quang Trung". Vượt qua hai đối thủ khác, Liên danh Công ty TNHH Lưu Trường - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt đã được xướng tên với giá trúng thầu 7.744.952.442 đồng.

qd.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty HPCONS trúng gói thầu hơn 11 tỷ ở Cần Giờ: Vì sao chỉ "một mình một ngựa"?

Gói thầu tại xã đảo Thạnh An do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty HPCONS tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm so với dự toán chỉ 0,26%.

Công ty TNHH HPCONS vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,1 tỷ đồng tại Cần Giờ trong một kịch bản "một mình một ngựa", tiếp tục nối dài chuỗi thành công của doanh nghiệp này tại các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 30/QĐ-QLDA được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký lúc 15:47 ngày 22/07/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500300091-00) thuộc dự án Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã Thạnh An đã được phê duyệt.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới