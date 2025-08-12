Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang (MSDN: 0304308325) đã trúng thầu với giá 12.703.396.646 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08% so với giá gói thầu.

Gói thầu hơn 13 tỷ tại cảng Bến Nghé - Phú Hữu

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cọc cầu cảng Bến Nghé - Phú Hữu năm 2024, được thực hiện tại phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cũ.

Gói thầu có giá được duyệt là 13.107.089.906 đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của TCT Tân Cảng Sài Gòn. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu

Để tham gia gói thầu này, E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã đặt ra nhiều tiêu chí chặt chẽ về năng lực và kinh nghiệm mà các nhà thầu phải đáp ứng, đơn cử như:

• Về năng lực tài chính: Nhà thầu phải có doanh thu bình quân hằng năm trong 3 năm gần nhất tối thiểu là 17,875 tỷ đồng và phải chứng minh khả năng huy động nguồn lực tài chính 3,932 tỷ đồng cho gói thầu.

• Về kinh nghiệm: Phải hoàn thành tối thiểu 01 công trình tương tự (thi công mới hoặc sửa chữa cầu cảng, bến cảng cho tàu trọng tải đến 30.000 DWT) với giá trị tối thiểu là 6,55 tỷ đồng.

• Về nhân sự: Yêu cầu các vị trí chủ chốt như Chỉ huy trưởng công trường phải có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 5 năm và có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạng II trở lên.

Lộ diện đối thủ và lý do 'bại trận'

Biên bản mở thầu ngày 02/07/2025 cho thấy, có hai nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang (Công ty Hoàng Giang) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Anh.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 199/BC-TCGĐT ngày 15/7/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Anh được kết luận là "Không đạt" về tính hợp lệ.

Lý do được nêu rõ: "Bên mời thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến 08 giờ 00 ngày 02/7/2025; tuy nhiên Nhà thầu không gia hạn bảo lãnh dự thầu, do đó bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu không đáp ứng đủ thời gian theo yêu cầu E-HSMT".

Do đối thủ duy nhất bị loại từ vòng đầu, chỉ còn E-HSDT của Công ty Hoàng Giang được xem xét ở các bước tiếp theo về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Kết quả, nhà thầu này được đánh giá "Đạt" ở tất cả các nội dung và được đề nghị trúng thầu.

Trích 1 phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 199/BC-TCGĐT (Nguồn: MSC)

Hồ sơ nhà thầu trúng thầu nói gì?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang (MSDN: 0304308325) có địa chỉ tại số 51, Đường số 38, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập ngày 10/04/2006, do ông Nguyễn Văn Du làm Giám đốc/Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và có thế mạnh trong lĩnh vực "Thi công xây dựng công trình: Giao thông Hàng hải, đường thủy nội địa" và "Hạ tầng kỹ thuật". Công ty có số lượng nhân viên được ghi nhận khoảng 15 người.

Tính đến nay, công ty đã tham gia 25 gói thầu, trúng 13 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 364,8 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Giang: "Gương mặt thân quen" của Tân Cảng Sài Gòn

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Hoàng Giang không phải là cái tên xa lạ với TCT Tân Cảng Sài Gòn. Trước gói thầu này, Công ty Hoàng Giang đã tham gia 5 gói thầu do TCT Tân Cảng Sài Gòn mời thầu và trúng đến 4 gói.

Một trong những gói thầu đáng chú ý là "Gói thầu số 1: Thi công xây lắp – công trình: Sửa chữa duy tu cầu cảng Tân Cảng Phú Hữu (cầu cảng Bến Nghé – Phú Hữu) năm 2021", cũng do TCT Tân Cảng Sài Gòn mời thầu, mà Công ty Hoàng Giang đã trúng thầu với vai trò độc lập vào tháng 4/2022.

Sự lặp lại này cho thấy mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị trong lĩnh vực xây lắp, sửa chữa các công trình cảng biển.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống, Luật sư VÕ QUANG VINH, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, nhận định về trường hợp nhà thầu bị loại:

"Việc một nhà thầu bị loại vì bảo lãnh dự thầu không đáp ứng về thời gian hiệu lực sau khi bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu là một tình huống pháp lý chặt chẽ. Quyết định của Tổ chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, Khoản 4, Điều 14 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã quy định rất rõ:

'Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính từ ngày đóng thầu đến ngày nhà thầu ký kết hợp đồng hoặc đến khi hết thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu theo thông báo của bên mời thầu...'

Khi bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu, nhà thầu có trách nhiệm phải cập nhật và gia hạn các tài liệu liên quan, trong đó có bảo đảm dự thầu, để duy trì tính hợp lệ của hồ sơ. Việc không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ sẽ dẫn đến việc hồ sơ dự thầu bị loại. Đây là một bài học đắt giá về tính cẩn trọng và chuyên nghiệp cho các nhà thầu khi tham gia sân chơi đấu thầu công khai."